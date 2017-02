Bologna Napoli streaming

Bologna e Napoli vengono da due pareggi conquistati rispettivamente contro Cagliari in trasferta e Palermo tra le mura amiche del San Paolo. Stati d’animo completamente opposti però, perché se da un lato i felsinei possono recriminare ma, tutto sommato il risultato di Cagliari si incastona in un percorso di crescita della squadra che ha definitivamente mandato in archivio il periodo di crisi.

Dall’altro lato lo stop inatteso col Palermo ha frenato la corsa del Napoli che ha sprecato una ghiottissima occasione per tenere il passo della Juve, agganciare la Roma al secondo posto e tenere a debita distanza l’Inter che ora fa paura visto che insegue a sole tre lunghezze di distacco. Peraltro la trasferta di Bologna non è mai stata digerita bene all’ombra del Vesuvio.

Su cinquantotto incontri disputati, sono trenta le vittorie del Bologna, tredici i pareggi e solo quindici le vittorie degli azzurri. Sarà quindi interessante vedere, anche in streaming per chi lo vorrà, chi tra le due squadre riuscirà a spuntarla.

Bologna Napoli Donadoni recupera Petkovic e Umar

In vista di Bologna Napoli Donadoni può tirare un sospiro di sollievo visto che recupera Petkovic, nuovo arrivato, e Umar, finalmente in campo insieme al gruppo. Anche Verdi potrebbe essere in campo dal primo minuto, ma dipende molto da come giudicherà le sue condizioni il tecnico dei rossoblù. Certo invece anche il recupero di Torosidis che prenderà il posto di Krafth squalificato. Pulgar e Donsah si giocano un posto al fianco di Dzemaili e Nagy a centrocampo. Destro, che già fece molto male al Napoli la scorsa stagione, proverà a ripetersi anche quest’anno.

Bologna Napoli torna Koulibaly

La rabbia per il pareggio contro il Palermo non è stata ancora smaltita del tutto. Troppo grande l’amarezza per l’occasione sciupata e adesso, in casa Napoli, potrebbe affiorare anche un po’ di paura vista la distanza, ormai ridotta a soli tre punti, dall’Inter di Pioli che, nonostante la sconfitta in Coppa Italia contro la Lazio, continua a far paura.

Per fortuna però Sarri potrà recuperare una pedina importante dell’assetto difensivo della sua squadra. Torna infatti Koulibaly dopo la fine dell’esperienza in Coppa d’Africa e prenderà il suo posto dal primo minuto al centro della difesa in compagnia di Albiol. La fase più delicata quindi per il tecnico toscano sembra ormai conclusa. Rientrati tutti i nazionali africani, recuperato Milik e chiuso anche il mercato di gennaio con i malumori di Gabbiadini ed El Kaddouri entrambi andati via, adesso c’è solo spazio per la concentrazione e per cercare di non inciampare più nella classica buccia di banana.

Ghoulam confermato sull’out di sinistra nonostante il rientro di Strinic in gruppo. In avanti conferma per il tridente Insigne Mertens Callejon. Milik potrebbe essere convocato per la prima volta dopo l’infortunio.

Come vedere Bologna Napoli in streaming

E allora quelli che vorranno avvalersi di questa possibilità dovranno solo capire come vedere Bologna Napoli in streaming. Una modalità che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia, rappresentando una valida alternativa alla televisione. Inoltre, scegliendo i siti giusti i resta al sicuro anche da eventuali problemi legali o di sicurezza. Per questo i siti migliori sono quelli stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano.

Ecco qualche indicazione utile: Sky Deutschland, Czech TV, Rtl, Orf, Sky Austria, La2, Arena Sport del Montenegro. Sky e Mediaset Premium con Sky Go e Mediaset Play le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium offrono anche la telecronaca in italiano ma possono essere visti solo dagli abbonati. Chi invece ne è sprovvisto può valutare l’interessante offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmakers.