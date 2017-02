Industria 4.0: che cos'è e come funziona. Per chi, quali aziende, Pmi, imprese, liberi professionisti. I vantaggi

Arrivano in questo 2017 le prime agevolazioni del progetto Industria 4.0. I destinatari? Le imprese che operano in meccatronica, robotica, big data, sicurezza informatica, nanotecnologie, sviluppo di materiali intelligenti, stampa 3D, Internet delle cose. In questo contesto ci sono sette atenei coinvolti ovvero Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, Politecnico di Bari, le università del Veneto aggregate in un unico polo, Ateneo di Bologna, Ateneo di Napoli, Ateneo Sant'Anna di Pisa. Anche se la legge è operativa, ci sono ancora molte incertezze su come agire dal punto di vista pratico e su come interpretare correttamente le norme, passaggio indispensabile perché gli strumenti previsti funzionino da incentivo all'acquisto.

Industria 4.0: quali agevolazioni

Il Ministero per lo Sviluppo Economico è prossimo all'invio di un messaggio di posta elettronica a un database di un milione di imprese potenzialmente interessate agli incentivi del progetto Industria 4.0, per chiarire come e quando possono essere utilizzati. Ed è in fase di realizzazione un manuale dettagliato destinato a commercialisti e periti, sempre a firma del Ministero dello Sviluppo Economico. In questo modo entro metà febbraio le imprese avranno tutte le informazioni sufficienti.

Tradotto in termini pratici, i provvedimenti principali sono 4:

la proroga del superammortamento al 140%, l'introduzione di un iperammortamento al 250% per gli investimenti in industry 4.0, l'aumento del credito d'imposta dal 25% al 50% sulle spese in ricerca e sviluppo superiori alla media degli ultimi tre anni le detrazioni fiscali al 30% per investimenti fino a un milione di euro in piccole e medie imprese innovative

Incentivi Industria 4.0 e tecnologie abilitanti

La scommessa del progetto Industria 4.0 è far diventare l'Italia la patria delle opportunità e delle possibilità per gli italiani ma anche per gli investitori stranieri. Una scommessa su cui il governo ora punta annunciando in tutto 23 miliardi di euro in quattro anni ovvero 13 miliardi di euro di incentivi fiscali e 10 di euro di investimenti. Sono attesi maggiore flessibilità attraverso la produzione di piccoli lotti ai costi della grande scala, maggiore velocità dal prototipo alla produzione in serie attraverso tecnologie innovative, maggiore produttività attraverso minori tempi di set-up, riduzione errori e fermi macchina, migliore qualità e minori scarti mediante sensori che monitorano la produzione in tempo reale, maggiore competitività del prodotto grazie a maggiori funzionalità derivanti dall'Internet delle cose.

Le tecnologie abilitanti sono