Offerte di Lavoro 2017 aziende, Concorsi pubblici bandi ufficiali, in arrivo ATA scuola, Tfa terzo Ciclo, Polizia Febbraio 2017

Continuano a essere molto ricercate le migliori offerte di lavoro in questi primissimi mesi del 2017. E anche adesso a febbraio ci sono diverse aziende che hanno programmato nuove assunzioni, sia in Italia e sia all'estero. E in parallelo, seppure con molta gradualità si è rimessa in moto la macchina dei concorsi pubblici in alcuni comparti chiave, come quelli della scuola, dell'interno e della difesa.

Concorsi pubblici 2017

Per quanto riguarda il versante della scuola e della sicurezza, i riflettori dei concorsi pubblici sono puntati su

Tfa terzo ciclo per insegnanti, che continua a essere rinviato e riformato; pubblicazione del bando per il personale Ata, atteso già in questo mese di febbraio per la ricerca di oltre 10.000 unità; concorso per entrare nella Polizia di Stato con bando in via di pubblicazione: in ballo oltre 1.000 posti per agenti.

Offerte di Lavoro 2017 aziende

Tra le multinazionale che hanno pronte nuove offerte di lavoro nel 2017 c'è Burger King. In vista di 21 aperture tra cui Verano Brianza, Verona, Napoli, Carpi e Brescia, ha messo in conto di assumere addetti alla cassa, cucina, alle pulizie, assistant manager e direttore di ristorante. Non solo contratti a tempo determinato, ma anche indeterminato, apprendistato, part-time su turni per la crew. Per i responsabili viene proposto un contratto a tempo determinato che poi diventa a tempo indeterminato full-time. Opportunità in vista anche per Camomilla: le figure cercate a Milano, Firenze, Torino, Orio al Serio sono store manager, addetto alla vendita, export manager e ufficio sviluppo. Sono proposte le formule di apprendistato, a tempo determinato, a tempo indeterminato.

Da un settore all'altro, eco Ecornaturasì, che assicura dopo un periodo di prova con la formula part-time e full-time, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Si cercano magazzinieri, scaffalisti, cassieri, addetti alle vendite e al reparto, responsabili di negozio. Dipende dal singolo punto vendita, ma le se di lavoro sono Voghera, Pescara, Frosinone, Roma, Faenza, Milano, Lecco e Como. Ecco poi Kasanova che, in vista delle prossime inaugurazioni a Roma, Torino, Milano, Udine, Salerno, Verona, Palermo, Parma, Bergamo e Varese, cercano store manager, addetti alla vendita, visual merchandiser, magazzinieri.

A essere atttiva è anche La Piadineria, alla ricerca di addetti alla preparazione di piadine e store manager per i punti di Milano centro e hinterland, oltre a Brescia, Roma, Torino, Alessandria, Palermo, Bari, Napoli, Viterbo, Cagliari, Ancona, Verona e Venezia. Sempre nel settore della ristorazione, Rossopomodoro propone apprendistato professionalizzante con conseguimento della qualifica di cameriere, cuoco, pizzaiolo mentre per i manager è previsto un contratto a tempo determinato da trasformare a tempo indeterminato. Sta cercando camerieri, cuochi, pizzaioli, personale di sala, addetti alle pulizie, manager per le sedi di Bologna, Venezia, Milano e Roma.

Segnaliamo anche Tally Weijl, comparto abbigliamento, che offre diverse formule contrattuali come l'apprendistato, il contratto a tempo determinato e quello a tempo indeterminato ad addetti alle vendita e store manager per vari punti vendita nelle città di Milano, Verona, Napoli e nelle regioni di Emilia Romagna, Campania, Puglia.