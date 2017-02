Film 50 sfumature di nero: trama, trailer, video online. Già si cerca lo streaming

L'appuntamento con gli schermi del cinema è solo per giovedì 9 febbraio, ma è già corsa allo streaming del film 50 sfumature di nero. Proprio così, anche se non è ufficialmente disponibile nelle sale cinematografiche, l'attesa per il nuovo episodio della saga è già alle stelle e la volontà di anticipare la visione in lingua inglese è la dimostrazione più evidente. Insomma, viene in mente quanto è successo lo scorso anno con il film di Checco Zalone che, come dimostrato dati dati ufficiali di MediaMonitoring, ha fatto registrare impressionanti picchi di ricerca sul web. E il tutto mentre le società cinematografiche setacciavano la Rete per individuare le copie pirate e provvedere a richiedere l'immediata rimozione.

Occorre far notare come proprio in questo casi bisogna innalzare l'attenzione per la tante trappole seminate dai malintenzionati. Nella quasi totalità dei casi si tratta di file dalla pessima qualità audio e video e che, in molte occasioni, nascondono virus o malware che intaccano la salute del proprio computer. E siamo pronti a scommettere che anche con il film 50 sfumature di nero sarà la stessa cosa. Ma poi c'è un'altra ragione per cui è consigliabile stare alla larga: si tratta di procedura illegale di cui noi sconsigliamo la fruizione. Noi di businessonline.it ribadiamo anche in questa circostanza la contrarietà alla pirateria digitale.

D'altronde non mancano le alternative legali alla pirateria. Appena il film sarà in proiezione nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, Italia compresa, saranno tanti i modi leciti con cui vedere lo streaming. Probabilmente iTunes offrirà nell'arco di pochi giorni la possibilità di prenotare la visione su iPhone e iPad, ma anche Mac e PC naturalmente a pagamento. Poi sarà il turno dell'acquisto, anche in alta definizione, a distanza di un paio di mesi o poco più a costi più contenuti. A ruota il servizio di streaming di 50 sfumature di nero dovrebbe essere offerto anche su Google Play per smarphone e tablet Android e su altre piattaforme come Chili TV e Infinity.

Resta da scoprire se l'erotismo di 50 sfumature di nero sbancherà il box office in Italia e negli Stati Uniti, al pari del primo episodio, dove si era piazzato al primo posto dei film più visti con 81,7 milioni di dollari, pari a oltre 70 milioni di euro, nell'arco dei soli tre giorni. Nel mondo, il dramma erotico diretto da Sam Taylor-Johnson e interpretato da Dakota Johnson e Jamie Dornan, nei panni di Anastasia Steele e Christian Grey, ha totalizzato cifre da record. Vanno evidenziate due novità. La prima è la presenza di un nuovo registro dietro la macchina da presa: James Foley ha diretto gli attori in questo sequel ancora più bollente, come è possibile notare dal nuovo trailer in italiano pubblicato di seguito.

Per quanto riguarda la trama, Christian Grey farà di tutto per riavere Anastasia Steele e avere la meglio sulle sue resistenze. Ci sarà un nuovo accordo? E di che tipo? Quali saranno le novità e i segreti di cui tutti parlano? Chi riguarderanno?