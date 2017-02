Redditi 2017: nuovo modello al posto di Unico Persone Fisiche 2017 e Unico Società di Capitali 2017. Cosa cambia

Addio al modello Unico per la dichiarazione dei redditi e delle imposte da pagare. La novità che entra in vigore nel 2017 si chiama Redditi e sono i due i modelli di riferimento a cui fare riferimenti. C'è quello per i redditi delle persone fisiche (Redditi 2017 Pf) a quello per le società di capitali (Redditi 2017 Sc), che di affianca al nuovo 730 2017. A questi si aggiungono il modello Redditi Enc per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri Professioni e il modello Redditi SP per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dei parametri Impresa e parametri Professioni, anche alla luce delle novità relative alla dichiarazione Iva 2017.

Redditi 2017 Pf: cos'è, cosa cambia e chi lo deve utilizzare

Sono obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi i contribuenti che hanno conseguito redditi nel 2016 e non rientrano nei casi di esonero elencati nelle precedenti tabelle; e quelli che sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili anche se non hanno conseguito alcun reddito. Anche se non obbligati, i contribuenti possono comunque presentare la dichiarazione dei redditi per far valere eventuali oneri sostenuti, deduzioni o detrazioni non attribuite o attribuite in misura inferiore a quella che spetta oppure per chiedere il rimborso di eccedenze di imposta derivanti dalla dichiarazione presentata nel 2016 o da acconti versati nello stesso anno. In ogni caso la nuova dichiarazione dei redditi è un passaggio obbligatorio per

i lavoratori dipendenti che hanno cambiato datore di lavoro e sono in possesso di più certificazioni di lavoro dipendente o assimilati nel caso in cui l'imposta corrispondente al reddito complessivo superi di 10,33 il totale delle ritenute subite; i lavoratori dipendenti che dall'Inps o da altri Enti hanno percepito indennità e somme a titolo di integrazione salariale, se erroneamente non sono state effettuate le ritenute; i lavoratori dipendenti a cui il sostituto d'imposta ha riconosciuto deduzioni dal reddito o detrazioni d'imposta non spettanti in tutto o in parte; i lavoratori dipendenti che hanno percepito retribuzioni o redditi da privati non obbligati a effettuare ritenute d'acconto; i lavoratori dipendenti ai quali il sostituto d'imposta non ha trattenuto il contributo di solidarietà; i contribuenti che hanno conseguito redditi sui quali l'imposta si applica separatamente; i lavoratori dipendenti e percettori di redditi a questi assimilati ai quali non sono state trattenute le addizionali comunale e regionale all'Irpef.

Redditi 2017 Sc per i redditi di impresa

Diverso è naturalmente il caso del Modello Redditi 2017 Sc che deve essere utilizzato da