Bologna Napoli streaming. Siti web. Dove e come vedere

Al Dall’Ara si presenterà un Napoli ferito e per questo ancora più pericoloso. Il pareggio interno contro il Palermo ha lasciato il segno in un ambiente che sognava di agganciare la Roma al secondo posto e di tenere invariata la distanza dalla capolista Juventus e invece si è ritrovato con l’Inter alle calcagna. I nerazzurri sono adesso quarti con sole tre lunghezze da recuperare sugli azzurri. Sarà importante non sbagliare nuovamente e approfittare dell’eventuale regalo che l’avversaria meno amata dal pubblico napoletano potrebbe offrire proprio ai partenopei battendo proprio la squadra di Pioli e ricacciandola a una distanza di sicurezza di sei punti.

Ma la gara contro il Palermo insegna. Inutile perdersi in calcoli fittizi se poi nella realtà non si compie il proprio dovere. E Bologna Napoli non sarà un banco di prova semplice da affrontare per la squadra di Maurizio Sarri. Il Napoli non vanta una tradizione positiva, infatti, all’ombra delle due Torri bolognesi. Lo conferma la sconfitta maturata nella partita della scorsa stagione. E poi il Bologna nelle ultime settimane sembra aver ritrovato la strada maestra che sembrava smarrita durante la prima parte di questa stagione.

Chi non potrà essere presente allo stadio si starà attrezzando scegliendo dove e come vedere la partita. Chi ha l’abbonamento non rinuncerà a seguire la partita in televisione. Gli altri sono già alla ricerca dei siti web giusti per seguire questi novanta minuti in streaming.

Bologna Napoli streaming Dzemaili incontra il suo passato

Se Donadoni spera nel suo bomber di razza Destro capace già lo scorso anno di fare molto male agli azzurri, c’è un altro calciatore che oggi veste la maglia rossoblù ad attendere con particolare impazienza Bologna Napoli. Si tratta di Dzemaili che sabato sera incontrerà il suo passato. Il Napoli è stata la sua casa per diverse stagioni il calciatore svizzero ricorda sempre con affetto quella parentesi anche se in campo, si sa, non c’è posto per l’amarcord.

La partita, visibile anche in streaming, sarà anche l’occasione per Petkovic e Umar di mettersi in evidenza visto che entrambi riassaporeranno il profumo dell’erba. Donadoni non dovrebbe schierare Verdi dal primo minuto a causa delle condizioni non ancora ottimali mentre certo di fare il suo ingresso in campo sarà Torosidis.

Bologna Napoli previsioni in equilibrio

Settimana movimentata per il Napoli quella trascorsa a Castelvolturno dagli azzurri prima di Bologna Napoli. Tra partenze al veleno e delusione per il pareggio contro il Palermo non sarà stato facile per mister Sarri preparare al meglio la sfida al Bologna le buone notizie però, nemmeno sono mancate. Una su tutte il rientro di Koulibaly dopo la partecipazione alla Coppa d’Africa.

Lo scultoreo difensore senegalese è già pronto ad ricreare con Albiol la coppia di difensori centrali titolare. Il pacchetto arretrato si completa con Hysaj e Ghoulam così Sarri potrà dichiarare conclusa l’emergenza che ha vissuto in queste settimane. Insigne Mertens Callejon saranno gli alfieri del tridente offensivo mentre Milik dovrebbe accomodarsi in panchina.

Nonostante il Napoli parta con un leggero vantaggio se si considera la caratura tecnica di una rosa che in valore assoluto è sicuramente superiore a quella del Bologna, le previsioni sono in equilibrio. Il Bologna delle ultime settimane è ben altra cosa rispetto a quello deludente della prima metà della stagione

Bologna Napoli live gratis su siti streaming

I siti migliori per seguire live gratis in streaming Bologna Napoli sono quelli, soprattutto stranieri, che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano. Siti che oltre alla piena legalità e alla sicurezza contro virus e trojan, offrono anche una buona qualità audio e video. Czech TV, Arena Sport del Montenegro, La2, Sky Austria,Sky Deutschland, Rtl, Orf sono solo alcuni di quelli che potrebbero trasmettere Bologna Napoli.

Per chi cerca una qualità ancora maggiore e ha sottoscritto l’abbonamento restano in piedi le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium. I non abbonati possono cogliere al volo l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmakers.