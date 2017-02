Milan Sampdoria streaming

Montella deve far fronte al primo momento di vera crisi del suo Milan. La squadra che aveva incantato nella prima parte della stagione sembra accusare un passaggio a vuoto e le tante assenze per infortunio potrebbero essere una spia preoccupante di una condizione fisica non più eccellente. Milan Sampdoria arriva proprio nel momento meno opportuno. I blucerchiati arrivano infatti dalla rocambolesca vittoria contro la Roma in rimonta e potrebbero volare sulle ali dell’entusiasmo.

Per questo il tecnico rossonero dovrà studiare le necessarie contromosse per provare a invertire la tendenza negativa che ha consentito al Diavolo di conquistare solo un punto nelle ultime tre partite e di essere scavalcato dai cugini dell’Inter e agganciato dalla Fiorentina. Sono in tanti a voler occupare le tribune di San Siro per sostenere la propria squadra del cuore, ma non mancano quelli che seguiranno la partita a casa davanti alla televisione. Quelli che non hanno un abbonamento e non riusciranno ad andare allo stadio, stanno già avviando invece le necessarie operazioni per capire come vedere la partita in streaming.

Milan Sampdoria Diavolo acciaccato

Come se non bastasse già di per sé il momento delicato, soprattutto sotto il profilo dei risultati perché come ha avuto modo di ribadire Montella, le prestazioni non sono mai mancate, il Diavolo si presenterà al lunch match della domenica acciaccato. Il tecnico campano infatti dovrà rinunciare a diverse pedine importanti del proprio scacchiere. La notizia più preoccupante, anche per il prosieguo della stagione, è stata quella che riguarda Jack Bonaventura, certamente l’uomo più in forma del momento, costretto all’operazione ed a fermarsi praticamente fino alla fine della stagione.

A questo si aggiungano i guai muscolari occorsi a Mattia De Sciglio che starà fuori almeno un mese e lo stop di Antonelli e si capisce come parlare anche solo di emergenza in casa rossonera possa apparire riduttivo. L’ex aeroplanino probabilmente schiererà in difesa Vangioni, mentre Deulofeu potrebbe diventare titolare se uscisse vincitore dal ballottaggio con l’altro neoacquisto Ocampos per sostituire lo sfortunato Bonaventura. Anche Sosa potrebbe avere un’altra chance visto che Locatelli nelle ultime uscite non è apparso in grande forma.

Milan Sampdoria doriani con la coppia Quagliarella-Muriel

All’andata fu Bacca a condannare la Sampdoria alla sconfitta. Per questo i doriani allenati da Giampaolo, rinfrancati anche dalla preziosa vittoria contro la Roma, proveranno a rendere il favore al Milan approfittando anche delle tante assenze nelle fila rossonere. Il tecnico di Bellinzona ha preparato con molta cura la partita contro il Milan curando ogni dettaglio. C’è la consapevolezza di poter ripetere l’expolit della stagione 2012-2013 quando un gol di Costa regalò il successo ai doriani al meazza.

I doriani, dunque, scenderanno in campo con gli stessi che hanno battuto i giallorossi e al modulo 4-3-1-2, con la coppia d’attacco, ormai più che rodata, Quagliarella Muriel pronta a far danni. Non ci saranno di sicuro Carbonero, Sala e Amuzie. Occhio, inoltre, a Linetty, che è diffidato.

Vedere Milan Sampdoria in streaming

Vedere Milan Sampdoria in streaming sarà una delle tante opzioni che i tifosi delle squadre, ma anche appassionati e simpatizzanti potranno scegliere. Certo chi ha l’abbonamento difficilmente rinuncerà alla sua comoda postazione in salotto per vedere la partita in diretta tv, ma saranno in tanti a optare per questa modalità o per quella offerta dai diversi siti dei bookmakers che potrebbero trasmettere ugualmente il match.

Per quanto riguarda lo streaming esistono diversi siti web che consentono di vedere le partite del campionato italiano in maniera sicura e legale perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio. Tra i più celebri segnaliamo Orf, Czech TV, Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Rtl, Sky Deutschland, La2. Siti che offrono anche una buona qualità audio e video. Sky Go e Mediaset Play rappresentano le alternative migliori per quelli che hanno l’abbonamento. Da segnalare anche l’offerta di Now Tv.