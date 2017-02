Bologna Napoli streaming siti web migliori. Come e dove vedere

La delusione per il pareggio con il Palermo ristagna ancora nell’animo di Hamsik e compagni che proveranno a reagire subito nella partita contro il Bologna. Non proprio il cliente migliore per tornare subito alla vittoria. Tanto più che gli azzurri non possono contare su una tradizione positiva all’ombra delle due torri visto che su cinquantotto incontri finora disputati Emilia Romagna sono solo quindici i successi dei partenopei che si sono dovuti inchinare invece per ben trenta volte.

Tredici invece i pareggi. Bologna Napoli sarà anche l’occasione per i felsinei di dare continuità ai risultati positivi delle ultime settimane dopo le tante difficoltà che hanno caratterizzato la prima parte della stagione. Donadoni sembra avere trovato i necessari aggiustamenti in campo e la squadra ha assunto nuovamente la fisionomia che l’anno scorso garantì risultati e anche un gioco gradevole.

Come e dove vedere la partita, quali sono i siti web migliori per seguire in streaming il match sono interrogativi che si stanno facendo molti tifosi, sia rossoblù che partenopei. Soprattutto quelli che non potranno vederla in diretta tv.

Bologna Napoli streaming Torosidis di nuovo in campo

Donadoni sembra finalmente essere venuto a capo di una situazione alquanto difficile che, come una zavorra, aveva impedito al suo Bologna di tenere fede alle alte aspettative vista la stagione scorsa. Un inizio difficile, giustificato anche da qualche partenza eccellente, aveva gettato nello sconforto i supporters rossoblù che però si sono dovuti ricredere appena le tessere del mosaico sono tornate al loro posto. Merito di Donadoni, bravo a non farsi influenzare dagli umori della piazza e che in occasione di Bologna Napoli può riabbracciare molti dei suoi uomini migliori.

Per primo Torosidisi che potrà finalmente tornare al suo posto sostituendo anche Krafth squalificato. Recuperano Petkovic e Umar, mentre Verdi non ancora al meglio della condizione potrebbe essere spedito in panchina per poi entrare a partita iniziata. A centrocampo una vecchia conoscenza napoletana, Dzemaili, affiancherà Nagy e uno tra Pulgar e Donsah. Grande attesa per Destro giustiziere azzurro nel match della scorsa stagione.

Bologna Napoli siti web migliori il ritorno di Diawara

Il Dall’Ara aspetterà soprattutto il ritorno di Diawara al dall’Ara per tributargli un’accoglienza non certo cordiale. Pesa ancora l’addio del guineano che aveva fatto letteralmente impazzire i tifosi felsinei. Soprattutto pesa il modo in cui si è consumato lo strappo. Fatto sta che il giovanissimo centrocampista ora in forza al Napoli dovrà mostrare di che pasta è fatto in una gara così difficile e in un ambiente ostile.

Ma Diawara ha dimostrato in più di un’occasione di essere dotato anche di forte personalità oltre che di una tecnica sopraffina che ne fanno una delle promesse del calcio internazionale. Sarri potrà recuperare Koulibaly in difesa mettendo finalmente la parola fine all’emergenza dopo il rientro anche di Ghoulam, confermato sull’out di sinistra nonostante il rientro di Strinic che non ha fato male ma ha denunciato alcuni limiti fisici inoppugnabili. In avanti conferma per il tridente Insigne Mertens Callejon. Pronto anche Milik che dovrebbe questa volta aggregarsi alla squadra.

Come e dove vedere Bologna Napoli in streaming

Come e dove vedere Bologna Napoli in streaming si staranno chiedendo in tanti. Le soluzioni migliori sono quelle offerte dai siti web stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano. Rtl, Sky Deutschland, Orf, Czech TV, Sky Austria, La2, Arena Sport del Montenegro che garantiscono anche una buona qualità audio e video oltre al rispetto degli aspetti legali. Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium possono essere invece utilizzate da chi ha sottoscritto un abbonamento. Interessante l’offerta di Now Tv che garantisce, a chi non ha un abbonamento la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni.