Streaming Bologna Napoli: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Se è vero, come cantava Lucio Dalla, che nel centro di Bologna non si perde nemmeno un bambino, al Dall’Ara invece il Napoli si è smarrito più di una volta nel corso della sua quasi centenaria storia sportiva. L’ultima proprio un anno fa quando i felsinei, grazie a un Mattia Destro in stato di grazia, riuscirono a battere gli azzurri per tre reti a due. Bologna Napoli quindi rappresenta per gli uomini di Sarri un importante test per continuare a nutrire ambizioni importati.

Soprattutto dopo il mezzo passo falso di domenica sera contro il Palermo quando al San Paolo i rosanero con un piede e mezzo in serie B, imposero il pareggio impedendo ai partenopei l’aggancio alla Roma seconda in classifica e consentendo all’Inter di avvicinarsi pericolosamente all’ultimo posto utile per disputare la Champions. Ingredienti che renderanno molto appetibile il posticipo serale del sabato. E saranno in tanti a seguire Bologna Napoli live gratis in streaming. Quelli che hanno sottoscritto un abbonamento si godranno invece lo spettacolo in diretta tv.

Bologna Napoli Donadoni spera in Destro

Donadoni spera in Destro quindi vista la propensione che l’attaccante marchigiano ha dimostrato nel far male agli azzurri. Sua la doppietta nel tre a due finale con cui i rossoblù detronizzarono subito un Napoli asceso da poco sul gradino più alto della classifica. Bologna Napoli sarà uno scoglio delicato anche perché Donadoni recupera diverse pedine importanti.

Per prima cosa i nuovi acquisti Petkovic e Umar. Verdi, non ancora al top della condizione dopo l’infortunio potrebbe essere convocato e scendere in campo non si sa se già dal primo minuto. Certo invece di una maglia da titolare Torosidis. Dzemaili e Nagy saranno affiancati da uno tra Pulgar e Donsah ancora in ballottaggio per l’ultima maglia disponibile a centrocampo.

Bologna Napoli Milik probabile convocato

La settimana di lavoro è volata via senza intoppi. Gli unici hanno riguardato la coda al veleno dell’addio di Gabbiadini, polemico con Sarri nel post con il quale ha salutato tutti, tifosi, presidente ma non l’allenatore toscano e di quello di El Kaddouri accasatosi ad Empoli. Il pareggio con il Palermo è acqua passata e bisogna tornare subito alla vittoria per non sciupare l’ottimo sprint (sedici risultati utili consecutivi nelle varie competizioni) che ha permesso ad Hamsik e compagni di ritornare presto nel giro che conta dopo il terribile mese vissuto a cavallo tra ottobre e novembre.

Koulibaly, al rientro dall’esperienza in Coppa d’Africa e già pronto a sistemarsi al centro della difesa azzurra per far coppia con Albiol dovrebbe stabilizzare nuovamente un reparto che con il contemporaneo impiego di Ghoulam assumerà nuovamente la sua fisionomia tradizionale. Insigne Mertens Callejon confermati in attacco. Ma la notizia che tutti si aspettano è un’altra. E questa volta potrebbe arrivare davvero visto che Milik è dato per probabile convocato.

Bologna Napoli live gratis su siti streaming

E allora quelli che vorranno avvalersi di questa possibilità dovranno solo capire come vedere Bologna Napoli live gratis in streaming. I siti migliori, che offrono garanzie sotto l’aspetto della legalità e anche della sicurezza visto che sono minime le possibilità di imbattersi in trojan o virus, sono quelli stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano. Ad esempio La2, Sky Deutschland, Czech TV, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria Rtl, Orf.

Per chi cerca una qualità ancora maggiore e ha sottoscritto l’abbonamento resta in piedi l’offerta streaming di Sky e Mediaset Premium rispettivamente con Sky Go e Mediaset Play. I non abbonati possono valutare l’offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmakers.