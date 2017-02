Bologna Napoli streaming quando e come

Mancano poche ore al posticipo del sabato sera e le scelte dei due allenatori, in vista di Bologna Napoli, sembrano ormai delineate. Il Napoli dovrà assolutamente puntare alla vittoria dopo il passo falso casalingo contro il Palermo. Non sono ammesse più distrazioni per la banda Sarri che potrebbe approfittare anche degli scontri diretti tra Juventus ed Inter, distante ora appena tre lunghezze, per rosicchiare punti preziosi a una delle due squadre e Roma Fiorentina che si giocherà martedì sera.

Non un’impresa facile contro il Bologna che ha superato i problemi che ne hanno condizionato la prima parte di stagione e adesso è tornata ad essere la squadra ostica e combattiva che tutti avevano conosciuto durante lo scorso campionato all’arrivo di Donadoni. Proprio il tecnico felsineo è stato bravo a non farsi sommergere dalle critiche per i risultati deludenti ed è riuscito a risollevare le sorti di una squadra che ha un organico discreto. Quindi Sarri dovrà tenere sulla corda i suoi per evitare l’approccio molle e un po’ superficiale che ha caratterizzato la gara contro i rosanero di Lopez.

Anche perché il Dall’Ara non è mai stato un campo facile per gli azzurri che hanno sempre sofferto l’aggressività dei rossoblù tra le mura amiche. Chi volesse vedere Bologna Napoli in streaming deve iniziare le ricerche per capire quando e come fare.

Bologna Napoli felsinei in forma

La prima parte questa stagione è stata archiviata con molte delusioni. Ma Donadoni è stato bravo a non perdere le coordinate giuste e, recuperati gli infortunati e anche la serenità mentale che di certo non ha abitato dalle parti delle Due Torri da settembre a sicembre, sembra finalmente essere venuto a capo di una situazione alquanto difficile. I felsinei oggi appaiono in forma e tonici e hanno ricominciato a fare quello che sanno.

Giocarsi le partite con qualunque avversario senza timore reverenziale e provando a vincere in ogni occasione. È quello che i rossoblù intendono fare anche contro il Napoli. All’andata i rossoblù furono sconfitti per due reti a zero, ma riuscirono a mettere in difficoltà un Napoli che stava ancora rodando i meccanismi dopo l’addio di Higuain. La buona notizia è il rientro di Torosidis che si sistemerà al posto di Krafth assente per squalifica. Stesso discorso per Petkovic e Umar che dovrebbero essere regolarmente in campo, mentre Verdi che non è al meglio della forma potrebbe iniziare dalla panchina per entrare a gara già iniziata.

Dzemaili, ex dal dente avvelenato, affiancherà Nagy a centrocampo. Donadoni dovrà scegliere chi, tra Pulgar e Donsah, gettare nella mischia. Grande attesa per Destro giustiziere azzurro nel match della scorsa stagione.

Bologna Napoli streaming Tonelli indisponibile

La diaspora azzurra, tra infortuni e Coppa d’Africa, sembra essere ormai giunta al capolinea. In vista di Bologna Napoli Sarri recupera praticamente tutti, anche Milik dovrebbe aggregarsi alla truppa e sedersi sulla panchina al Dall’Ara. Solo Tonelli resta indisponibile. A Bologna anche i giovani Leandrinho e Zerbin, giovani di interessantissime prospettive.

Ma potrebbe essere Diawara il grande protagonista della partita visto i suoi trascorsi bolognesi. Un amore che si è bruscamente interrotto con la decisione in estate di andare al Napoli, mai accettata dai tifosi soprattutto per le modalità non certo ortodosse con le quali venne consumato lo strappo. Grande curiosità quindi per vedere come il giovanissimo centrocampista guineano affronterà le probabili contestazioni del suo ex pubblico.

Un banco di prova che evidenzierà, se ce ne fosse ancora bisogno, di che pasta è fatto questo ragazzo di soli diciannove anni. Rientra Koulibaly in difesa mentre in attacco preferenza ancora accordata al tridente offensivo ‘leggero’ Insigne, Mertens e Callejon.

Quando e come vedere Bologna Napoli in streaming

La soluzione per scegliere bene quando e come vedere Bologna Napoli in streaming è certamente quella di cercare i siti migliori. Quelli cioè, per lo più stranieri, che offrono questa possibilità in maniera sicura e soprattutto legale perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano. Orf, Czech TV, Rtl, Sky Deutschland, La2, Sky Austria e Arena Sport del Montenegro sono alcuni di quelli che garantiscono anche una buona qualità audio e video.

Le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium (rispettivamente Sky Go e Mediaset Play) possono essere invece utilizzate da chi ha sottoscritto un abbonamento. Interessante l’offerta di Now Tv che offre la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Cresce sempre di più, infine, anche in Italia, la tendenza a sfruttare anche i siti dei bookmakers stranieri.