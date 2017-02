Partite streaming live diretta gratis su 10 siti web, Rojadirecta, 2 link per vedere

Ogni settimana si ripete il rito che accomuna migliaia di seguaci ed appassionati dello sport più popolare d’Italia e non solo. Ogni tifoso che si rispetti ha le sue abitudini che, per scaramanzia, ripete pedissequamente nel caso in cui la settimana prima il risultato sia stato positivo. Viceversa bisogna pensare a una strategia diversa. Il tutto subordinato però alla visione della partita che rappresenta il momento clou, quello che non si può perdere.

C’è chi si avvale dell’abbonamento per godersi lo spettacolo comodamente seduto sul divano di casa propria e chi non sa rinunciare all’adrenalina dello stadio. Chi, infine preferisce vedere direttamente sul proprio device (smartphone, tablet, pc) le partite in streaming live gratis sui siti web giusti. Quelli che danno garanzie di sicurezza e affidabilità garantendo soprattutto il rispetto della legalità. Roja Directa, i link dei siti di scommesse rappresentano altre alternative percorribili, ma non sempre sicure.

Partite Serie A Roja Directa

Ci sono alternative sempre più diffuse rispetto alla modalità classica con la quale fino a poco tempo fa si seguivano le partite di Serie A. Se infatti la televisione in pay per view ha recitato ultimamente la parte del leone in grado di fagocitare gli altri canali di trasmissione a iniziare dalla radio, lo streaming sta piano piano consolidando le sue posizioni, soprattutto da quando è possibile utilizzare siti che trasmettono rispettando anche i criteri di legalità e di sicurezza.

Per questo bisogna scegliere con cura i siti migliori che poi sono quelli dei canali satellitari che nei rispettivi Paesi di provenienza propongono la diretta televisiva. Un modo legale perché queste piattaforme hanno acquistato all’estero il diritto di trasmettere le partite del campionato italiano e sono di buona qualità audio e video.

Bisogna però stare attenti. Uno dei siti più celebri, probabilmente anche perché uno dei primi ad offrire questo servizio Rojadirecta, non rientra in questa categoria perché, come tanti altri, trasmette senza alcuna autorizzazione le immagini ed espone anche al contagio di virus e trojan al vostro pc.

Streaming live gratis 10 siti web

Per vedere in streaming le partite di calcio è comunque sempre possibile fare un tentativo sui siti dei canali satellitari. Non tutti i canali satellitari dei Paesi esteri, anche se hanno regolarmente acquistato i diritti televisivi, propongono le immagini sul web e dal punto di vista giudiziario ci sono orientamenti diversi. Tuttavia si tratta di una strada in più da poter percorrere. Ecco 10 siti web che potranno proporre streaming live le partite che state cercando:

Teletica, Costa Rica Cctv, LeTv, Sina, Tencent e Pptv, Cina Atresmedia e TV3, Spagna Mtgm, Svezia UzReport TV, Uzbekistan Stvs, Suriname Portogallo con Rtp Paesi Bassi con Sbs Norvegia con Mtg Paraguay con Snt

Streaming live Sky e Mediaset

Chi ha sottoscritto un abbonamento può invece usufruire delle piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium. Sky per il live streaming offre infatti Sky Go che è compatibile anche con iPhone e iPad, ma senza jailbreak. Mediaset Play include anche i contenuti di Infinity, visibili anche in HD.

Streaming Serie A l’offerta Now Tv

Quelli che non hanno sottoscritto un abbonamento per vedere in streaming le partite di Serie A possono valutare la proposta di Now TV, che rientra nel pacchetto Sky e presenta un’interessante offerta, valida per quattordici giorni durante i quali sarà possibile vedere le partite che si desidera gratuitamente. La compatibilità è totale e non bisogna per forza stipulare un contratto di abbonamento con Sky.

Partite streaming 2 link per vedere

Un’altra possibilità per vedere le partite in streaming è offerta dai siti dei bookmakers. Tra i tanti che offrono questa possibilità segnaliamo Betclic e Snai che sono anche tra le più conosciute in Italia. L’unico problema che potrebbe sorgere è che in questa occasione bisogna anche acquistare la tessera per poter poi fare le scommesse.