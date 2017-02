Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 attesi entra in vigore da subito sistema inedito

Da quest'anno i lavoratori iscritti all'Ensarco possono andare in pensione fino a due anni prima con una decurtazione sulla pensione del 5% per ogni anno di anticipo in cui si decide di lasciare la propria occupazione. Si tratta di una novità per le pensioni valida, in particolare, per agenti e rappresentanti di commercio iscritti, come detto, al fondo Ensarco.

Chi deve aderire al Fondo Ensarco e come funziiona

Devono iscriversi al Fondo Enasarco:

gli agenti di commercio e i rappresentanti che, per definizione, operano sul territorio nazionale per aziende italiane o straniere che abbiano sede o una qualsiasi dipendenza in Italia; gli agenti italiani che operano all’estero per conto di preponenti italiane; gli agenti che svolgono l’attività in forma individuale o in forma societaria, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, purché siano illimitatamente responsabili per le obbligazioni sociali.

Gli aderenti al Fondo Enasarco devono obbligatoriamente versare al Fondo un contributo che viene calcolato su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all’agente stesso, tra cui rientrano:

le provvigioni maturate; le somme corrisposte a titolo di concorso o rimborso spese; i premi di produzione; le indennità di mancato preavviso.

Requisiti richiesti per pensione anticipata degli iscritti al Fondo Ensarco

Per anticipare la propria età pensionabile, gli iscritti al Fondo Ensarco:

devono avere raggiunto almeno 65 anni di età; devono aver maturato almeno 20 anni di contributi; devono aver raggiunto quota 90, risultato della somma tra età anagrafica ed età contributiva; devono accettare l’importo della pensione ridotto del 5% per ogni anno di anticipazione rispetto a quanto avrebbero normalmente percepito.

Con questa novità, un lavoratore di 65 anni di età e che abbia maturato 30 anni di contribuzione versata presso il Fondo Ensarco, e che secondo le attuali norme pensionistiche potrebbe lasciare la propria occupazione nel 2018 a 67 anni, potrà andare in pensione subito, accettando una riduzione dell'assegno del 5% rispetto a quanto avrebbe ottenuto con la maturazione dei normali requisiti pensionistici richiesti. E’ bene sottolineare che la decurtazione dell’assegno pensionistico finale del 5% sarà permanente.

Novità per le pensioni da privati nell’attesa di novità universali per tutti dallo Stato

Questa novità di pensione anticipata decisa dall’Ensarco rappresenta solo l’ennesima iniziativa autonoma di applicazione di novità per le pensioni: sono infatti diverse le iniziative singole che imprese private hanno già avviato per quanto riguarda le novità per le pensioni, considerando che lo Stato continua a temporeggiare, approvando novità per le pensioni, come le ultime di mini pensione e quota 41, che agli occhi dei cittadini rappresentano solo un contentino, essendo limitate, non per tutti, penalizzanti, e ancora con troppi paletti. Servono, invece, novità per le pensioni più profonde,come novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza penalità o novità per le pensioni di quota 100 che oltre a rendere più agevole l’accesso al pensionamento permetterebbero anche di avere il duplice vantaggio di rilancio dell’occupazione giovani e di conseguente nuova spinta a produttività, consumi ed economia in generale.

Ricordiamo, per esempio: