Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 attese ora, prima e dopo elezioni reali

In vista delle prossime elezioni, e secondo le ultime notizie già da molto prima rispetto alla data presunta, tutti si giocherà certamente sul campo delle novità per le pensioni. Non si tratta di una novità, considerando che è sempre stata riportata come ipotesi considerando la grande importanza che il tema pensionistico ha per i cittadini, e probabilmente dalla sfida tra i diversi schieramenti politici proprio sulle pensioni, risulteranno diversi metodi per uscire prima rilanciati proprio dai diversi schieramenti, da chi ha intenzione di rivedere del tutto e completamente le attuali norme pensionistiche, a chi rilancerà sulla novità per le pensioni di quota 100, a chi sulla quota 41 per tutti senza penalità.

Novità per le pensioni attese a eventuali coalizioni e alleanze

Se queste appena riportate sono le novità per le pensioni che, teoricamente, ci si aspetta una volta nel pieno della reale campagna elettorale, proprio in vista delle elezioni le ultime notizie confermano che si parla già di eventuali coalizioni e alleanze, alcune delle quali si potrebbero prospettare decisamente interessanti per le stesse novità per le pensioni, come quella tra Lega e M5S, le cui ultime notizie sono però contrastanti, tra conferme e smentite di questa eventualità. Così come, in teoria, un impatto fortemente positivo sulle novità per le pensioni potrebbe avere la costituzione di una grande coalizione tra centrosinistra e centrodestra.

Solitamente, infatti, negli altri Paesi, le grandi coalizioni sono quelle che fanno grandi cose e che portano reali novità, ma le grandi coalizioni in Italia non hanno mai fatti nulla di particolare per quanto riguarda le novità per le pensioni. Un’alleanza che potrebbe rivelarsi importante sarebbe quella tra tutti i membri del centrosinistra delusi dall’ex premier, tra opposizione interna, Nuova Sinistra e non solo, per la creazione, come auspicata dall’ex sindaco di Milano Pisapia, di una nuova sinistra progressista. Tuttavia si prospettano dei rischi per le grandi coalizioni, o meglio, un rischio ma piuttosto grande, e che cioè e tutto si blocchi, anche perché non bisogna dimenticare che ci sarebbero in ballo circa 20 miliardi di clausole di salvaguardia lasciate in eredità al prossimo esecutivo. Nonostante questo però necessariamente se si faranno promesse sulle pensioni, qualcosa di concreto dovrà essere fatto.

Idee e novità per le pensioni dei diversi schieramenti politici

In vista delle prossime elezioni, tutti gli schieramenti politici, come già detto punteranno sul rilancio di novità per le pensioni. Ma quali sono le misure su cui puntano i singoli schieramenti?