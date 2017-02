50 sfumature di nero streaming film completo in italiano atteso mentre record per scaricare trailer, video più belli, hot, curiosi

AGGIORNAMENTO: Sale l'attesa per il film 50 Sfumature di Nero e lo dimostra senza nessun dubbio la forte richiesta già di ricerche dello streaming completo del film come diostrando le statistiche e i trend topc di Google che sottolineano anche il recordo per i trailer e video hot, più belli e curiosi disponibili da scaricare.

Continua a salire l'attesa per il film 50 sfumature di nero. In maniera quasi inspiegabile, considerando che la pellicola sarà proiettata nei cinema italiani solo dal 9 febbraio, aumentano le ricerche per vedere streaming quello che si prevede una grande successo al botteghino. Si tratta della trasposizione cinematografica del secondo capitolo dell'omonimo best seller della scrittrice britannica E.L. James. Aspettando che si accenda il proiettore, è già possibile vedere i trailer in italiano, che racchiudono alcune delle immagini più belle, curiose e riprese hot. D'altronde stiamo parlando di una pellicola dall'elevato contenuto erotico. Anche in questo episodio non mancano infatti le scene di sesso nel corso della pellicola, ma sempre proposte in maniera soft e per il vasto pubblico.

Dicevamo dunque che più cresce l'attesa per il 9 febbraio (non a caso a pochi giorni dal San Valentino, il giorno consacrato all'amore di coppia) e più aumentano le ricerche sul web da parte di chi intende vedere il film in streaming da PC, smartphone e tablet. Non sarà semplice perché la casa di produzione ha alzato il livello dei controlli e, al pari di come è successo in passato con altri film, anche nel caso di 50 sfumature di nero otterrà la cancellazione a ritmo quotidiano di migliaia di condivisioni. Ma sono tanti i motivi per cui è sconsigliabile affidarsi a questi canali per vedere il film. In prima battuta perché è una procedura illegale e come ripetiamo tutte le volte che abbiamo a che fare con eventi in streaming, ribadiamo la nostra opposizione alla pirateria digitale.

Quindi perché molte volte dietro ai file da scaricare si nascondono ben altri contenuti, spesso virus e malware. E infine perché a breve la visione in streaming di 50 sfumature di nero sarà possibile anche attraverso piattaforme legali e a prezzi più contenuti rispetto al passato. Perché allora rischiare e accontentarsi di bassa qualità audio e video? Nel frattempo è scoppiata una vera e propria caccia alle nuove immagini di nudo dei due attori protagonisti. A ben vedere, infatti, solo poche volte il protagonista maschile appare realmente senza vestiti e mai in maniera integrale.

Si tratta di Jamie Dornan, nato a Belfast il primo maggio del 1982. Ha iniziato come musicista ma si è poi affermato come modello. Il primo ruolo è nel 2006 in Maria Antonietta, poi è arrivata la serie televisiva The Fall. Poi è arrivato il boom di 50 sfumature di grigio con l'auspicio di replicarlo con 50 sfumature di nero. Stessa cosa per Dakota Johnson, 27 anni, che nel film 50 sfumature di nero, a breve nei cinema, interpreta Anastasia Steele, la studentessa che si innamora del milionario mister Grey. Figlia di Don Johnson e Melanie Griffith, l'attrice ha debuttato al cinema a dieci anni, nel film Pazzi in Alabama. Poi, ha lavorato diversi anni come modella. Anche nel suo caso impazza la ricerca di nuove foto in cui appare nuda. Ma in fine dei conti basta attendere qualche giorno per scoprire cosa ha preparato il (nuovo) regista.