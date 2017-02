Pensioni ultime notizie e prospettive novità della settimana per novità mini pensioni, quota 100, quota 41

La settimana che si prepara a prendere il via si preannuncia come una settimana piuttosto interlocutoria che servirà per la definizione di successive importanti decisioni che saranno cruciali per capire come si svolgerà, il prossimo 13 febbraio, la nuova riunione del centro sinistra che dovrà decidere se fare il congresso o andare alle primarie. Nella stessa data si attendono poi, stando a quanto riportano le ultime notizie, le motivazioni della sentenza dell’Alta Corte sul sistema di voto e solo allora si potrà capire quando si andrà ad elezioni, anche se al momento gli schieramenti politici appaiono piuttosto divisi sulla questione. E’ scontro, infatti, tra le forze politiche su voto anticipato sì e voto anticipato no. A voler andare subito alle elezioni

Lega, Movimento 5 Stelle, Fratelli di Italia, parte del centrosinistra, con il segretario pronto a candidarsi nuovamente a premier.

Dalla parte, invece, del no Forza Italia e l’altra parte del centrosinistra, da Bersani al ministro Calenda, sostenuti dall’attuale presidente della Repubblica, ma anche dall’ex presidente Napolitano, che ritengono che le priorità del Paese in questo preciso momento siano altre. Le elezioni possono aspettare di fronte alla necessità di chiusura di partite importanti, come quelle relative alle misure di crescita e sviluppo della nostra stessa Italia.

Attesa la decisione della Comunità su eventuale commissariamento

Nei prossimi giorni, ma anche in questo caso le ultime e ultimissime notizie fanno riferimento al 13 febbraio, potrebbe arrivare già una prima risposta dalla Comunità sulla decisione di commissariamento del nostro Paese che, se confermato, diventerebbe effettivo a fine mese. Al vaglio dell’Italia, però, ci sarebbe una contromossa per cercare di dare delle risposte più certe alla Comunità ed evitare la procedura di infrazione. Procederanno, dunque, in queste settimane le trattative per evitarla. Se il nostro Paese venisse commissariato, come spiegato anche dal ministro dell’Economa italiano, si prospetterebbe un orizzonte tragico che toglierebbe al nostro stesso Paese il potere decisione su questioni e gestione economica che finirebbe sotto il diretto controllo della Comunità. Le preoccupazioni del ministro del'Economia derivano anche dal fatto che una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia potrebbe portare anche a pesanti sanzioni nei confronti del nostro Paese, che sarebbero pari, secondo le ultime notizie, proprio allo 0,2% del pil, cioè a quei 3,4 miliardi di euro di misure correttive già richieste dalla Comunità al nostro Paese. A questa sanzione potrebbero aggiungersi ulteriori multe, che potrebbero portare ad un costo complessivo di 8,5 miliardi di euro., nonché il blocco dell’erogazione dei fondi strutturali. Ed è chiaro che si tratterebbe di ‘punizioni’ che l’Italia, date le attuali condizioni, probabilmente non sarebbe in grado di sopportare.

Dpcm, Milleproroghe, Fondo Indigenza: continuano le discussioni

Proseguiranno nei prossimi giorni ancora le trattative per la definizione dei Dpcm per l’entrata in vigore ufficiale delle ultime novità per le pensioni di mini pensione e quota 41. Secondo le ultime notizie, i Dpcm sarebbero stati anticipati dal primo marzo alla metà di questo mese di febbraio e, del resto, le trattative con gli istituti di credito per la chiusura degli accordi sulle entità dei tassi di interesse da applicare alla mini pensione sembra stiano procedendo piuttosto bene e nei tempi stabiliti. E’ tuttavia possibile che, nell’attesa delle decisioni relative alle novità per le pensioni con il Milleprorghe, si possano anche rallentare la trattativa per i Dpcm.

Intanto in Aula proseguono le discussioni sul nuovo Fondo Indigenza, che dovrebbe contenere quel reddito di inclusione sociale che sembra preannunciare l’assegno universale destinato alle persone meno abbienti; oltre a quelle sul Milleproroghe. Le ultime notizie parlano anche della possibilità di discussione di ulteriori condizioni da rivedere delle ultime novità per le pensioni. Le ulteriori novità per le pensioni che potrebbero essere discusse con il Milleproroghe, stando alle ultime e ultimissime notizie, riguardano:

possibilità di estensione cumulo per il requisito contributivo richiesto dal contributivo femminile;

estensione del criterio di invalidità per mini pensione e quota 41 anche sul lavoro;

riduzione dal 75% al 60% della percentuale di invalidità per la richiesta di mini pensione senza oneri e quota 41.

E si tratta di ulteriori possibili modifiche che vanno ad aggiungersi ai miglioramenti già richiesti dal Comitato ristretto per le pensioni e che riguardano:

abbassamento dell’età pensionabile da 63 a 62 anni per l’accesso alla mini pensione; riduzione degli anni contributivi da 36 a 35 per mini pensione senza costi da parte degli impiegati in occupazioni faticose ed eliminazione del vincolo dei 6 anni continuativi di svolgimento di attività faticosa; aumento dei tempi di non occupazione e assistenza ai malati per mini pensione senza oneri e quota 41.

Oltre a Fondo Indigenza e Milleproroghe, si attendo in questi giorni la uova circolare Inps per un ulteriore ampliamento della platea di beneficiari della possibilità di uscita dal lavoro a 64 anni e la risposta al ddl sulla possibilità di uscita a 64 anni anche per le lavoratici cosiddette quindicenni.