Empoli Torino streaming

Empoli e Torino sono due squadre che si affrontano dopo un turno decisamente negativo. Almeno per l’Empoli che ha rimediato una sonora batosta a Crotone che se non ha ancora riaperto il baratro della lotta per la salvezza in quanto i toscani conservano un margine di otto lunghezze proprio sui calabresi terz’ultimi, ha acceso diversi campanelli d’allarme per Martusciello.

Troppo fragile l’Empoli andato in scena a Crotone contro una diretta rivale che, fino a quel momento era riuscita a vincere solo due partite. Il Torino da parte sua sta vivendo il periodo più difficile della gestione Mihajlovic. Il tecnico serbo ha anche rotto con Cairo a proposito del mercato di gennaio che non ha portato i frutti sperati. Per questo è in dubbio anche la sua riconferma in panchina. I granata non vincono una gara di campionato da dicembre e questa situazione di stallo non potrà fare altro che peggiorare la situazione visto che le tensioni si avvertono e possono pregiudicare anche le prestazioni sul terreno di gioco.

Vedremo se, dopo il pareggio interno contro l’Atalanta, i granata riusciranno a sbloccarsi. La partita, oltre alle modalità tradizionali, potrà essere seguita anche in streaming sui siti sicuri e legali. Qualche indicazione in merito potete trovarla leggendo l’articolo fino in fondo.

Empoli Torino El Kaddouri già in campo?

Martusciello dovrà fare attenzione. È vero che i punti di vantaggio dalla terz’ultima sono ancora otto e rappresentano un margine di sicurezza ancora abbastanza ampio. Ma in caso di sconfitta e di contemporanea vittoria del Crotone impegnato nello scontro diretto contro il Palermo i calabresi inizierebbero a far sentire il fiato sul collo.

E per una squadra che aveva già assaporato il profumo della permanenza in Serie A con largo anticipo, potrebbe essere un colpo al morale difficilmente assorbibile. Il tecnico ha un solo dubbio. El Kaddouri sarà già in campo contro il Torino? La risposta verrà comunicata nelle prossime ore. Il marocchino, acquistato dal Napoli secondo quanto riportano le indiscrezioni non dovrebbe iniziare dal primo minuto e per il ruolo di trequartista dovrebbe essere confermato Pucciarelli, alle spalle di Mchedlidze e Marilungo. Laurini ancora in forse a causa di condizioni fisiche non ancora ottimali. Nel caso in cui non dovesse farcela Veseli è già pronto a sostituirlo.

Empoli Torino Mihajlovic rilancia Castan

Mihajlovic rilancia Castan al posto di Moretti nel cuore della difesa granata e spera nel recupero di Avelar, Carlao, Molinaro, Obi e Zappacosta. L’unico ad essere sicuramente indisponibile è Acquah, ancora impegnato in Coppa d’Africa. A centrocampo Baselli per Obi, mentre davanti confermato il tridente Falque, Belotti e Ljajic.

Come vedere Empoli Torino in streaming

E allora quelli che vorranno avvalersi di questa possibilità dovranno solo capire come vedere Empoli Torino in streaming. Una modalità che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia, rappresentando una valida alternativa alla televisione. Inoltre, scegliendo i siti giusti i resta al sicuro anche da eventuali problemi legali o di sicurezza.

Per questo i siti migliori sono quelli stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano. Ecco qualche indicazione utile: Sky Deutschland, Czech TV, Rtl, Orf, Sky Austria, La2, Arena Sport del Montenegro. Sky e Mediaset Premium con Sky Go e Mediaset Play le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium offrono anche la telecronaca in italiano ma possono essere visti solo dagli abbonati. Chi invece ne è sprovvisto può valutare l’interessante offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmakers.