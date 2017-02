Pescara Lazio streaming

Nemmeno il recupero della gara contro la Fiorentina ha portato buone nuove per il Pescara di Oddo che aveva sognato di conquistare, finalmente, la seconda vittoria stagionale, la prima sul campo vista che quella sul Sassuolo è scaturita da una decisione del Giudice Sportivo. E se con la Fiorentina era preventivabile una sconfitta visto il dovario tecnico che esiste tra le due squadre le previsioni non possono essere tanto diverse per Pescara Lazio, gara che si potrà seguire anche in streaming.

All’Adriatico arriverà una Lazio ancora scottata dalla sconfitta in casa nel turno precedente contro il Chievo ma rinfrancata poi dall’accesso alla semifinale di Coppa Italia conquistata con un prezioso successo contro la corazzata Inter, tra l’altro in trasferta. I biancocelesti di Inzaghi sono sempre in lotta per un piazzamento che consenta l’accesso a una delle competizioni europee e pazienza se dovesse trattarsi dell’Europa League visto che adesso proprio l’Inter è rientrata prepotentemente in questo discorso.

La sfida al Pescara può dare la spinta giusta per ricominciare l’inseguimento dopo l’inaspettato stop casalingo. Bisognerà valutare solo quanto il Pescara sarà determinato a dare un senso a una stagione che sta volando via senza nessun acuto.

Pescara Lazio abruzzesi con la difesa a cinque

Forse le sconfitte hanno placato la predilezione all’attacco che Oddo ha sempre manifestato durante questa stagione. Una filosofia che durante le prime partite ha prodotto un calcio veloce ed esplosivo, ma che non ha prodotto i risultati sperati. E con la carenza di risultati anche il mordente della squadra è venuto a mancare.

Il Pescara degli ultimi mesi appare una squadra in balia di se stessa e della paura che ormai sembra aver attanagliato tutti, anche gli uomini di maggiore esperienza come il portiere Bizzarri. Per questo il tecnico degli abruzzesi sembra orientato a schierare la difesa a cinque. Un modo per provare a ricostruire la fiducia subendo meno reti e provando a mettere finalmente in cascina qualche punto utile soprattutto al morale più che a una classifica che appare ormai compromessa.

Quindi spazio a Zampano e Biraghi sulle fasce laterali, e a Crescenzi, Stendardo e Gyomber piazzati al centro della cerniera difensiva a protezione di Bizzarri. Muntari potrebbe esordire nel centrocampo abruzzese insieme a Memushaj e Verre. Bahebeck e Caprari costituiscono la coppia d’attacco che offre maggiori garanzie.

Pescara Lazio torna Keita

Inzaghi è determinato a schierare la stessa formazione, o quasi, che ha perso la gara interna contro il Chievo. Un’opportunità di riscatto che i suoi uomini vorranno sicuramente sfruttare nel modo migliore, ovviamente quello che porta alla vittoria. La notizia che tutti attendevano e che si concretizzerà proprio in occasione di Pescara Lazio è che torna Keita anche se Inzaghi probabilmente lo farà entrare in campo a partita iniziata.

In difesa dovrebbero essere schierati Basta, De Vrij e Wallace che però dovrà convincere il tecnico ancora indeciso se schierare lui oppure Hoedt o ancora Radu. Solito terzetto in mediana, con Biglia centrale e Parolo e Milinkovic Savic nel ruolo di mezz’ali. Lulic, Felipe Anderson e Immobile, che rientra dalla squalifica che l’ha tenuto lontano dal campo di gioco contro il Chievo proprio contro la squadra che l’ha lanciato nel calcio che conta, sarà il tridente offensivo.

Vedere Pescara Lazio in streaming

Un appuntamento del genere scatenerà certamente la ressa. Per vedere Pescara Lazio in streaming non verrà risparmiato nessun tentativo. Il modo migliore e più sicuro, anche in termini legali è quello di cercare siti stranieri che hanno acquistato i diritti televisivi delle partite di Serie A e possono trasmettere le partite in maniera del tutto legale e gratuita.

Sky Deutschland, Rtl, Czech TV, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, La2, Orf, sono quelli che indichiamo, sicuri e legali. A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano.

Da valutare anche la proposta di Now Tv che propone il suo pacchetto gratis per quattordici giorni e i siti dei bookmakers che però non sempre trasmettono tutte le partite.