Streaming Milan Sampdoria: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Il 2017 non è iniziato affatto bene per il Diavolo di Vincenzo Montella. Dopo aver chiuso alla grande la prima parte di stagione conquistando la Supercoppa Italiana a Doha nella sfida infinita contro la Juventus, al rientro dalla sosta natalizia nulla è stato più come prima. Milan Sampdoria arriva proprio nel momento più difficile per i rossoneri. Gennaio è stato un mese a dir poco disastroso.

Solo una vittoria in campionato, quella di misura in casa contro il Cagliari grazie a un gol di Bacca, nelle quattro partite disputate. Poi un pareggio e due sconfitte. Un cammino falcidiato da cadute che hanno ridimensionato, almeno per il momento le ambizioni rossonere. Di umore opposto invece la Sampdoria ancora con l’adrenalina a mille dopo l’incredibile vittoria maturata con una rimonta da urlo nei minuti finali, contro la Roma che stava conducendo in porto l’ennesima vittoria.

Giampaolo ha ricevuto la risposta che si aspettava dai suoi. Adesso bisognerà vedere se è stato solo di un fuoco di paglia oppure i doriani potranno dire ancora la loro da qui fino alla fine della stagione. Per chi non volesse perdere questa partita di Serie A resta intatta la possibilità di vederla live gratis sui siti streaming oppure, per chi ha sottoscritto l’abbonamento in diretta tv.

Streaming Milan Sampdoria riposo per Locatelli

E a rendere ancora meno facile questo particolare spezzone di campionato ci ha pensato anche la sorte che sembra essersi accanita dalle parti di Milanello. Il tecnico campano, in vista di Milan Sampdoria, dovrà fare i conti con i tanti infortuni. Per Bonaventura la stagione è ormai finita, così come anche De Sciglio e Antonelli non saranno ancora pronti e dovranno attendere ancora qualche settimana prima di tornare a calcare un campo da gioco. Vangioni potrebbe essere dunque schierato dal primo minuto insieme ad Abate, Paletta e Romagnoli.

A centrocampo riposo anche per Locatelli che non è apparso al top nelle ultime uscite. Scalda allora i motori Sosa che potrà provare a convincere Montella a schierarlo con più costanza. Ballottaggio tra Bertolacci e Pasalic mentre Kucka non sembra avere di questi problemi. Susoè l’unica certezza del pacchetto avanzato rossonero visti i dubbi di Montella se inserire Lapadula al posto di bacca Bacca, e Deulofeu per Ocampos.

Serie A Milan Sampdoria conferma per Bereszynski

Per quanto riguarda la Sampdoria, Giamoaolo conferma Bereszynski sulla fascia destra della retroguardia blucerchiata. A centrocampo Dennis Praet invece di Karol Linetty. Bruno Fernandes sarà il trequartista dietro il tandem Muriel Quagliarella

Vedere Milan Sampdoria live gratis in streaming

Nonostante questo momento no il Milan potrà contare certamente sull’affetto dei suoi supporters quest’anno sempre molto vicini alla squadra che aveva fatto sognare prima di questo momento di appannamento. Saranno in molti quelli che andranno allo stadio, ma altrettanti non perderanno l’occasione per vedere Milan Sampdoria live gratis in streaming.

Soprattutto i più giovani e quelli che non hanno sottoscritto l’abbonamento con la pay tv. Per farlo bisogna scegliere i siti che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio e per questo non presentano alcun problema per quel che riguarda l’aspetto legale. Come per esempio Orf, Czech TV, Rtl, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, Sky Deutschland, La2 che offrono anche una buona qualità audio e video. Sky Go e Mediaset Play sono invece le piattaforme streaming rispettivamente di Sky e Mediaset Premium.

Per usufruirne in questo caso sarà necessario avere un abbonamento. In caso contrario c’è l’interessante offerta di Now Tv o i siti dei bookmakers che potrebbero trasmettere la partita.