Palermo Crotone streaming

Più che una partita per entrambe le squadre rappresenta una finale. Tale può essere considerata, per la posta che mette in palio, Palermo Crotone. Nessun piazzamento prestigioso, nessuna chance di giocare in Europa e nemmeno quella di avere, in caso di vittoria, la certezza di restare nella massima serie. Vincere la partita significherà solo potere sperare ancora di raggiungere l’obiettivo salvezza che appare ancora più un miracolo che altro.

Ma i rosanero, rinfrancati anche dall’ottima prova offerta al San Paolo dove inaspettatamente sono riusciti a cogliere un pareggio insperato, ci vogliono credere fino alla fine. E con loro sembrano crederci anche i palermitani che sono pronti a seguire in ogni modo la loro squadra del cuore.

C’è chi andrà allo stadio, chi invece sceglierà il divano di casa propria perché ha sottoscritto un abbonamento alla pay tv e chi invece sceglierà lo streaming.

Palermo Crotone rosanero con il 4-3-3

Diego Lopez non ha sciolto ancora tutti i nodi per quanto riguarda la formazione che scenderà in campo contro il Crotone. Quello che sembra certo è che i rosanero ricominceranno dallo stesso 4-3-3 che ha permesso di fermare il Napoli nel posticipo serale di domenica scorsa.

Il tecnico uruguaiano però, in occasione di Palermo Crotone, non potrà contare sull’apporto di Goldaniga e Gonzalez squalificati, mentre per un posto nella cerniera centrale di difesa Andelkovic e Sunijc partono con qualche punto di vantaggio nei confronti di Vitiello e Cionek. Chochev e Bruno Henrique sono sicuri di scendere in campo fin da primo minuto, mentre uno solo tra Gazzi e Jajalo potranno ambire a un posto da titolare.

Anche in attacco Loper ha un unico dubbio, quello che riguarda la scelta di Embalo oppure Lo Faso. Sicure le altre due pedine del tridente che rispondono al nome di Nestorovski e Trajkovski.

Palermo Crotone pronto il tandem Falcinelli-Trotta

Il rotondo successo conquistato dai calabresi nel match contro l’Empoli ha riacceso una piccola fiammella per la squadra allenata da Nicola che, come promesso ai suoi tifosi, non è intenzionato ad alzare bandiera bianca ma combattere piuttosto fino alla fine per il raggiungimento di un traguardo che appare davvero impossibile allo stato attuale delle cose.

Nicola comunque in vista di Palermo Crotone sta pensando di adottare un classico 4-4-2 con il tandem Falcinelli-Trotta in attacco. Da valutare le condizioni di Rohdén, al momento favorito per la corsia destra di centrocampo. Ballottaggio a sinistra Martella-Mesbah.

Per vedere Palermo Crotone, una vera e propria finale per le residue chance di salvezza, i tifosi di entrambe le squadre sono pronti a tutto. C’è chi la seguirà comodamente da casa perché ha sottoscritto un abbonamento e chi invece si recherà allo stadio. Chi, infine, preferirà cercare il sito giusto che trasmetta la partita in streaming.

Il modo migliore e più sicuro, anche in termini legali è quello di cercare siti stranieri che hanno acquistato i diritti televisivi delle partite di Serie A e possono trasmettere le partite in maniera del tutto legale e gratuita. Sky Deutschland, Czech TV, Rtl, Sky Austria La2, Orf, Arena Sport del Montenegro, sono quelli sicuri e legali che potrebbero trasmettere il match.

A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano. Da valutare, per chi non ha un abbonamento, anche l’offerta di Now Tv che propone il suo pacchetto gratis per quattordici giorni e i siti dei bookmakers che però non garantiscono la visione dell’evento.