Juventus Inter streaming gratis live. Dove vedere siti web

AGGIORNAMENTO: Allegri non sa ancora se schierare o no Marchisio a centrocampo. Il tecnico riabbraccia Benatia di ritorno dalla Coppa d’Africa. Ballottaggio in difesa tra Barzagli e Lichtsteiner sulla corsia di destra con l’italiano che appare in leggero vantaggio, mentre il tandem di centrocampo dovrebbe essere ancora costituito da Khedira Pjanic.

Mancano ormai poche ore e poi il Derby d’Italia potrà iniziare. Così il giornalista sportivo più influente ed amato di sempre, Gianni Brera, ebbe a definire in maniera molto efficace Juventus Inter che più che una semplice partita è uno scontro tra due mondi completamente diversi. La rivalità che esiste tra due delle società più titolate e seguite del campionato italiano ha una storia secolare con picchi che ne hanno acuito ulteriormente la distanza.

Come non ricordare l’episodio del rigore negato a Ronaldo per fallo di Iuliano nella sfida scudetto dell’aprile 1998 che fece gridare allo scandalo anche un allenatore pacato come di solito è sempre stato Gigi Simoni. Oppure i controversi anni di calciopoli quando la Juve venne spedita in Serie B e gli furono tolti due scudetti e l’Inter accumulò scudetti e trionfi senza la rivale storica.

Polemiche che ancora risuonano oggi, a distanza di anni e che aggiungono altro pepe a una sfida già di per sé affascinante e carica di spunti di interesse. Inevitabile che il popolo del calcio si mobiliti in massa per l’occasione, al di là dei tifosi delle due squadre. E che si chiedano dove e come vedere Juventus Inter. Se scegliere la comoda postazione offerta dal divano di casa propria, soluzione preferita da quelli che hanno sottoscritto un abbonamento, oppure in streaming per chi magari sarà fuori e non potrà accomodarsi sulle tribune dello Stadium.

Juventus Inter siti web bianconeri con Benatia

Allegri deve capire come affrontare al meglio Juventus Inter. Quindi c’è bisogno di sciogliere il nodo Marchisio. Se schierare, oppure no, il Principino nel nuovo modulo che tante soddisfazioni sta dando ai bianconeri che comunque si presenteranno all’appuntamento con Benatia di ritorno dalla Coppa d’Africa.

Ballottaggio in difesa tra Barzagli e Lichtsteiner sulla corsia di destra con l’italiano che appare in leggero vantaggio, mentre il tandem di centrocampo dovrebbe essere ancora costituito da Khedira Pjanic. In avanti sembra già tutto chiaro con Dybala, Cuadrado e Mandzukic alle spalle del Pipita Higuain.

Juventus Inter nerazzurri a caccia dell’impresa

Che i nerazzurri siano a caccia dell’impresa lo si capisce da qualche piccolo ma significativo dettaglio. Domenica, infatti, un rappresentante della proprietà dell’Inter dovrebbe tornare a sedersi in tribuna a Torino per una trasferta del club nerazzurro in casa della Juventus. Si tratta di Steven Zhang il figlio di Jindong patron di Suning, che ha già seguito la squadra di Pioli in altre trasferte.

Un segnale importante per una squadra che crede fermamente di poter guadagnare l’accesso alla prossima Champions e, in caso di vittoria, aspirare anche a qualcosa in più. Ansaldi rappresenta in questo momento la maggiore incognita per Pioli.

L’esterno dopo la brutta prova offerta in Coppa Italia contro la Lazio potrebbe cedere il posto a uno tra Santon e Nagatomo. Dubbi anche su Murillo e Medel, ma il primo resta favorito e tra Brozovic e Joao Mario, con il croato in vantaggio. Icardi sarà come al solito la punta di diamante e vorrà vincere, senza dubbio, anche il confronto con Higuain oltre che la partita.

Dove e come vedere Juventus Inter siti web

Chi ha sottoscritto l’abbonamento difficilmente rinuncerà a vedere Juventus Inter stando accomodato sul divano di casa propria. Chi invece non ha questa possibilità si è già messo alla ricerca dei siti web per scegliere dove e come vedere la partita. Non c’è alternativa ai siti web che consentono di vedere le partite del campionato italiano in maniera sicura e legale perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio.

Rtl, Orf, Czech TV, Rtl, Sky Deutschland, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, La2 sono alcuni di quelli che offrono anche una buona qualità audio e video. Sky Go e Mediaset Play rappresentano le alternative migliori per quelli che hanno l’abbonamento. Da segnalare anche l’offerta di Now Tv.