Streaming Juventus Inter: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Juventus Inter non è una semplice partita di Serie A. Juventus Inter è il racconto che si rinnova almeno due volte all’anno, declinato in novanta minuti, di una rivalità che è antica, visto che ha superato il secolo di anzianità, ma sempre attuale. Riaccesasi clamorosamente a cavallo tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio del nuovo millennio. Ma sono gli anni di calciopoli, con la Juve spedita in serie B e privata degli scudetti del 2005 e del 2006 e i nerazzurri ad accumulare trionfi e medaglie, ad aver scavato un solco ormai incolmabile tra le due squadre.

Tra l’altro i bianconeri, vincendo il sesto scudetto consecutivo, cosa tutt’altro che improbabile, si accrediterebbero come l’unica squadra in grado di realizzare un’impresa del genere. A quota cinque consecutivi ci sono il Grande Torino e proprio l’Inter nei concitati anni del dopo calciopoli. Un record dunque al quale Buffon e compagni tengono in particolar modo. Uno degli eventi calcistici più attesi dell’anno dunque non potrà passare inosservato.

Saranno migliaia le persone che riempiranno lo Stadium, ma altrettante che sceglieranno di guardare la partita in diretta tv dal divano di casa propria e altri ancora proveranno a seguirla live gratis sui siti streaming. Troppi gli ingredienti che rendono questi novanta minuti imperdibili.

Juventus Inter Serie A live Mandzukic scalpita

Lo chiamano Derby d’Italia, e mai nome fu più azzeccato. D’altra parte l’inventore di questa espressione è stato uno dei più grandi giornalisti sportivi italiani, quel Gianni Brera che sapeva giocare con la lingua italiana come Higuain riesce a fare con i portieri avversari. In vista di questo appuntamento Allegri dovrà schierare la squadra migliore.

Battere l’Inter, che all’andata è stata la prima squadra a battere i bianconeri mettendone in evidenza qualche lacuna, potrebbe significare spiccare il volo verso il sesto scudetto consecutivo. Certo la stagione è ancora lunga ma quando i meriti di una squadra sono corroborati dai demeriti delle principali inseguitrici, non si riesce ad immaginare un epilogo diverso da quello più scontato. Tutti abili ed arruolabili tranne Lemina dalle parti della Mole. Il modulo a quattro in difesa impedirà probabilmente a Barzagli di indossare una maglia da titolare.

Stesso destino anche per Dani Alves al quale il tecnico livornese dovrebbe preferire Lichtsteiner, Rincon, Khedira, Pjanic e il recuperato Marchisio sono una riserva più che sufficiente per il settore nevralgico del campo tanto che proprio il Principino verrà sacrificato sull’altare del modulo. In attacco Mandzukic scalpita e Allegri sembra intenzionato a gettarlo nella mischia fin dal primo minuto.

Streaming Juventus Inter tre dubbi per Pioli

Per quanto riguarda la formazione, restano ancora tre dubbi per Pioli. Gary Medel sta accorciando su Jeison Murillo, ed è probabile che alla fine sia proprio il cileno ad affiancare Miranda. D’Ambrosio sicuro del posto sull’out di destra, mentre sul versante opposto il tecnico emiliano dovrà sciogliere la riserva tra Ansaldi, non al meglio, e Nagatomo. Gagliardini, diventato già fulcro insostituibile della mediana e sarà titolare dopo il riposo in Coppa Italia, mentre altro ballottaggio riguarda Kondogbia e Joao Mario con il secondo favorito. In attacco Candreva e Perisic Mauro Icardi al centro. Eder pronto a subentrare.

Juventus Inter su siti streaming

Juventus Inter si potrà seguire anche sui siti streaming. Esistono possibilità di usufruirne in maniera legale perché si tratta di siti che hanno acquistato all’estero i diritti televisivi delle partite di Serie A. La2, Czech TV, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Rtl, Sky Austria, Orf sono solo alcuni esempi. A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano. Da valutare anche l’offerta di Now Tv che propone il suo pacchetto gratis per quattordici giorni.