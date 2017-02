Genoa Sassuolo streaming

Genoa e Sassuolo sono due delle squadre che fino a questo momento hanno reso meno di quanto potevano. Se per il Sassuolo può valere l’alibi degli infortuni che per larghi tratti della stagione hanno minato alle fondamenta le ambizioni di una squadra che era partita a spron battuto, per poi rallentare la corsa fino a quasi fermarla, per i rossoblù di Juric le attenuanti sono un po’più scarse anche se non sarà stato facile privarsi di diversi giocatori importanti, l’ultimo è quel Leonardo Pavoletti andato via durante il mercato di gennaio con destinazione Napoli, proprio nell’anno dell’avvicendamento in panchina tra Gasperini e Juric.

Comunque il Grifone ha ancora voglia di lottare per qualcosa di più di una semplice salvezza tranquilla, come dimostra anche il pareggio strappato domenica scorsa nella difficile trasferta contro la Fiorentina. I tifosi delle due squadre potranno decidere di vedere la partita anche in streaming se non possono raggiungere lo stadio oppure, non avendo un abbonamento alla pay per view, guardarla dallo schermo della televisione comodamente seduti sul divano.

Genoa Sassuolo buone notizie per Juric

In casa rossoblù ci sono buone notizie per Juric. Il tecnico croato recupererà, in occasione di Genoa Sassuolo, Cataldi e Veloso che saranno anche in ballottaggio per conquisatre una maglia da titolare. Solo Biraschi, che comunque è alle fasi finali del recupero dall’infortunio e Perin per il quale sono previsti tempi molto più lunghi a causa dell’entità dell’infortunio, non saranno abili e arruolabili per la sfida ai neroverdi.

Izzo torna ad occupare la sua posizione prendendo il posto do Orban destinato quindi alla panchina. Difesa completata dal tande, Burdisso Munoz. Tanti dubbi nel reparto avanzato dove Hiljemark dovrebbe trovar posto nei due trequartisti dietro a Simeone. L’altra maglia da titolare è un affare tra Palladino che appare favorito, Taarabt e Ninkovic, o addirittura Pinilla.

Genoa Sassuolo assenti Defrel e Lirola

Di Francesco dovrà nuovamente fare i conti con gli infortuni. Assenti sicuramente Defrel e Lirola che verranno rimpiazzati da Gazzola o Antei. Nuova occasione per Matri dunque che sarà il terminale offensivo della manovra neroverde in ottima compagnia, quella di Berardi e Politano che occuperanno le fasce. Magnanelli e Biondini ancora out per qualche mese, Pellegrini ed Aquilani hanno il posto assicurato nel settore nevralgico del campo, mentre Duncan è favorito su Mazzitelli per completare il reparto.

Vedere Genoa Sassuolo in streaming

Vedere Genoa Sassuolo in streaming sarà una delle tante opzioni che i tifosi delle squadre, ma anche appassionati e simpatizzanti potranno scegliere. Chi ha l’abbonamento potrà godersi lo spettacolo in televisione dalla sua comoda postazione in salotto, ma saranno in tanti a scegliere lo streaming o l’offerta dei diversi siti dei bookmakers per vedere la partita.

Per quanto riguarda lo streaming esistono diversi siti web che consentono di vedere le partite del campionato italiano in maniera sicura e legale perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio e non espongono al rischio virus o trojan garantendo anche una buona qualità audio e video. Tra i più celebri segnaliamo Rtl, Sky Austria, Orf, Czech TV, Rtl, Sky Deutschland, Arena Sport del Montenegro, La2.

Chi invece ricerca una qualità ancora superiore e vuole anche la telecronaca in italiano non può fare altro che rivolgersi a Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium. Ma per potre vedere le partite bisognerà avere un abbonamento. Chi non ce l’ha può valutare l’offerta di Now Tv che propone gratuitamente per quattordici giorni la visione delle partite sulla sua piattaforma.