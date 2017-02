La Dea continua a marciare imperterrita verso un traguardo che all’inizio del campionato sembrava quasi una chimera. Atalanta Cagliari potrebbe essere un’altra tappa di avvicinamento a quella qualificazione europea che a Bergamo alta, ma anche a Bergamo alta stanno aspettando con sempre più trepidazione.

Non sarà facile contro il Cagliari di Rastelli che sembra aver trovato, come dimostra la gara dell’Olimpico contro la Roma chiusa con una sconfitta di misura dopo una buona prestazione, le giuste misure anche lontano dal Sant’Elia. Ma i nerazzurri di Gasperini non potranno fallire l’appuntamento visto che i tre punti, dopo il buon pareggio contro il Torino, servono adesso come il pane.

Il sesto posto non è al sicuro perché Milan e Fiorentina tallonano a sole due lunghezze di distanza. Ma quello che fa ingolosire gli orobici è la Lazio, quinta, che ha solo due punti in più. va bene che i biancocelesti sono impegnati nella non proibitiva trasferta di Pescara ma tante volte sono proprio le cose che sembrano impossibili a realizzarsi.

Come considerare, per esempio, il pareggio nel posticipo serale di domenica scorsa del Palermo a Napoli? Atalanta Cagliari si potrà vedere anche in streaming

Atalanta Cagliari streaming Grassi in panchina

Gasperini ha diversi nodi da sciogliere prima del fischio di inizio di Atalanta Cagliari. Masiello e Zukanovic infatti sono alle prese con un ballottaggio per l’unica maglia che ancora resta disponibile per la difesa, mentre la restante parte della formazione dovrebbe essere già fatta.

Kessié dovrebbe tornare in campo fin dal primo minuto mentre Grassi è quasi sicuro di iniziare la partita dalla panchina. Meunier e Hateboer, nuovi acquisti nerazzurri, hanno iniziato già a prendere parte ai primi allenamenti.

Atalanta Cagliari tra i sardi rientra Barella

Massimo Rastelli sta adottando la tattica del mistero in vista della difficile trasferta all’Azzurri d’Italia di Bergamo. Il tecnico dei sardi non vuole dare punti di riferimento al collega Gasperini ed è per questo che a poche ore dal fischio di inizio sono poche le notizie, o le indiscrezioni, che trapelano dallo spogliatoio rossoblù.

Dovrebbe essere certo tra i sardi il rientro di Barella, visto che ha scontato la squalifica mentre sia Padoin che Farias molto probabilmente non ce la faranno a recuperare e rimarranno a casa domenica. Dubbi anche per quel che riguarda la fascia sinistra dove Capuano, Murru e Miangue dovranno giocarsi una sola maglia da titolare.

Ballottaggio in cabina di regia fra Di Gennaro e Tachtsidis. Altra soluzione quella di schiarare Dessena playmaker con Di Gennaro avanzato sulla trequarti e Barella mezzala.

Atalanta Cagliari streaming

Vedere Atalanta Cagliari in streaming sarà una delle tante opzioni che i tifosi delle squadre, ma anche appassionati e simpatizzanti potranno scegliere. Certo chi ha l’abbonamento difficilmente rinuncerà alla sua comoda postazione in salotto per vedere la partita in diretta tv, ma saranno in tanti a optare per questa modalità o per quella offerta dai diversi siti dei bookmakers che potrebbero trasmettere ugualmente il match.

Per quanto riguarda lo streaming esistono diversi siti web che consentono di vedere le partite del campionato italiano in maniera sicura e legale perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio. Tra i più celebri segnaliamo Orf, Czech TV, Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Rtl, Sky Deutschland, La2. Siti che offrono anche una buona qualità audio e video. Sky Go e Mediaset Play rappresentano le alternative migliori per quelli che hanno l’abbonamento. Da segnalare anche l’offerta di Now Tv.