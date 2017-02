Buoni pasto 2017: nuove regole. Cosa cambia, da quando per buoni elettronici e cartacei

Sembra tutto pronto per l’entrata in vigore del decreto che dovrà disciplinare l’utilizzo dei buoni pasto. Un provvedimento previsto già dall’articolo centoquarantaquattro del nuovo codice degli appalti. Tra le nuove regole ci sarà anche quella di poter cumulare sia i buoni elettronici che cartacei.

Le grandi catene che operano in Italia, come ad esempio Esselunga, Coop, Carrefour, Auchan, Famila, Ipercoop, Conad, Sidis, Iper, Panorama, Pam, Crai, Simply e Sigma, Sisa, Tigre, A&O, Eurospar, Isa dovranno, contrariamente a quanto accade spesso oggi, quindi accettare il fatto che sia possibile cumulare i buoni elettronici e i buoni cartacei fino a dieci contemporaneamente, o forse qualcosa di meno.

Dopo il via libera dell’Anac e del Consiglio di Stato è ormai questione di giorni prima che il provvedimento veda ufficialmente la luce. I buoni pasto sono diventati una vera manna dal cielo per le famiglie già messe a dura prova dalla crisi economica: secondo i dati della Anseb il mercato riguarda due milioni e mezzo di lavoratori tra pubblico e privato.

Oltre centoventimila gli esercizi che accettano i buoni, per un volume di affari che si aggira intorno alla non trascurabile somma di tre miliardi di euro l’anno.

Nuove regole buoni elettronici e buoni cartacei

Quali sono le nuove regole riguardo ai buoni elettronici e i buoni cartacei è presto detto. Già oggi, come sapranno i lavoratori che hanno in borsa i ticket che sostituiscono il servizio mensa, molti esercizi ne accettano più d’uno. Ma formalmente sono fuori legge, perché sui ticket è stampato chiaramente che non sono cumulabili.

Non stupisce che l’eliminazione di questo divieto sia stata fortemente caldeggiata dalla grande distribuzione e osteggiata dai piccoli bar e ristoranti. Per venire incontro alle esigenze dei più piccoli il Consiglio di Stato suggerisce di correggere il limite al ribasso, anche se lieve.

Ecco un elenco dei maggiori fornitori di buoni pasto:

Buonchef - By Edenred Buonchef Club - By Edenred Day Pellegrini Card E-Lunch - By Edenred Bluticket King Restaurant Lunch Gm Miglunch Agape City Time Lunch Time Mealticket Pass Food Qui! Ticket - Tornaqui! Repas Ristomat Asslunch Lunch Tronic

Buoni pasto 2017 cosa cambia

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha anche previsto, nella bozza che può ormai essere considerata definitiva, di non introdurre l’obbligo di indicare il nominativo del titolare sulla versione cartacea. Si tratta di una scelta che si può inquadrare in un’ottica di semplificazione che non pregiudica in nessun modo la possibilità di svolgere i necessari accertamenti per quel che riguarda aspetti di legalità visto che sarà comunque obbligatorio per il titolare del buono, apporre la propria firma.

Per quel che riguarda i buoni pasto 2017 ecco quindi cosa cambia. Su ogni buono verrà indicata la ragione sociale e il codice fiscale della società di emissione, uno spazio sarà riservato alla apposizione della data di utilizzo della firma del titolare e del timbro dell’esercizio convenzionato presso il quale il buono pasto viene utilizzato. Inoltre bisogna indicare anche il valore facciale e il termine temporale di utilizzo. Infine dovrà leggersi la scritta “Il buono pasto non è cedibile, né cumulabile oltre il limite di dieci, né commercializzabile, né convertibile in denaro; può essere utilizzato solo se datato e sottoscritto dal titolare”.

Il limite di dieci, probabilmente verrà adeguato al ribasso. Infine sono previste anche misure per combattere il ritardo nei pagamenti agli esercizi convenzionati, mentre altre proveranno a contenere l’aumento eccessivo ed indiscriminato dei servizi aggiuntivi.

BUONI PASTO: tutte le novità del 2017. Dopo anni di ristagno, finalmente i buoni pasto sono stati "aggiornati". Tante novità in arrivo: limiti più elevati totalmente detraibili, buoni pasto elettronici, ma anche più complicazioni. Vediamo quale effettivamente conviene.