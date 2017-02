Juventus Inter streaming quando e come

La Juventus per continuare la corsa verso lo scudetto dei record, il sesto consecutivo, l’Inter per non perdere il ritmo forsennato che le ha consentito, dall’arrivo in panchina di Pioli, di scalare posizioni su posizioni in classifica arrivando a tallonare da vicino il Napoli terzo in classifica e perché no, in caso di vittoria, sperare anche a qualcosa di più di una semplice qualificazione alla prossima Champions.

Questi alcuni dei temi più importanti di Juventus Inter che si vanno ad aggiungere ai tanti altri che fanno parte della storia ultra secolare di una partita che semplice partita non è. Lo chiamano infatti Derby d’Italia, definizione coniata dall’indimenticabile Gianni Brera, e questo dovrebbe fare intendere la grande portata di un evento che blocca a ogni sua epifania l’intera platea di tifosi ed appassionati che già si stanno organizzando per decidere quando e come vedere la partita, anche in streaming.

Una modalità scelta da un numero sempre maggiore di persone, tra quelle che non hanno sottoscritto l’abbonamento, che però devono fare attenzione per non andare incontro a problemi anche di natura legale. Lo scontro diretto potrebbe avvantaggiare proprio Napoli e Roma che però non avranno vita facile rispettivamente contro Bologna in trasferta e Fiorentina in casa.

Sarà importante quindi per bianconeri e nerazzurri provare a portare a casa i tre punti. Motivo in più per non perdersi lo spettacolo.

Juventus Inter siti web bianconeri determinati

Tranne Lemina Allegri avrà tutti i calciatori a disposizione per Juventus Inter partita che potrà essere vista anche in streaming sui siti web. Marchisio, per esempio, starà probabilmente fuori nonostante l’Inter sia una delle sue vittime preferite visto che ha segnato già tre reti.

Fuori anche Barzagli a causa della scelta del modulo che prevede quattro difensori di cui solo due centrali. Lichtsteiner invece ha convinto Allegri e sostituirà Dani Alves mentre Mandzukic sarà in campo a sostegno del pacchetto avanzato formato da Dybala, Cuadrado e, ovviamente Higuain.

Juventus Inter previsioni in equilibrio

Se Allegri sembra avere già chiare le idee, il collega interista è alle prese ancora con qualche dubbio visto che Gary Medel sta risalendo nel gradimento del tecnico livornese fino al punto di togliere il posto a Murillo per affiancare Miranda nel pacchetto arretrato nerazzurro.

Anche Ansaldi rischia seriamente di cedere il posto al giapponese Nagatomo. Gagliardini certo invece di scendere in campo, mentre Kondogbia si giocherà le chance con Joao Mario visto che il portoghese sembra essere in vantaggio nelle intenzioni di Pioli. In attacco Candreva e Perisic faranno da scudieri a Icardi che appare molto carico e desideroso di lasciare la sua firma nel match.

Quando e come vedere Juventus Inter in streaming

Ed eccoci giunti al momento di indicare quando e come vedere Juventus Inter. Il posticipo domenicale sarà certamente l’evento più atteso del week end dagli appassionati sportivi. Alcuni sceglieranno di seguire la diretta tv dalla posizione più comoda: quella del divano.

Altri, soprattutto i più giovani, lo streaming. Czech TV, Sky Deutschland, La2, Orf, Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro offrono questa possibilità in maniera legale perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio e una buona qualità audio e video.

Chi ha l’abbonamento invece potrà usufruire delle piattaforme streaming di Sky (Sky Go) e Mediaset Premium (Mediaset Play). Glia altri possono valutare l’offerta di Now Tv o tentare con i siti dei bookmakers stranieri.