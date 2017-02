Juventus Inter streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Il più grande giornalista sportivo italiano di tutti i tempi, quel Gianni Brera che resterà un faro per tutti quelli che del racconto dello sport più popolare al mondo ne hanno già fatto o sono in procinto di farne un lavoro, ha definito nel lontano 1967 questo appuntamento il “Derby d’Italia”. E, come ovvio per uno che con la lingua italiana riusciva a coniare espressioni che sono entrati nell’uso comune non solo in Italia, mai scelta fu più azzeccata.

Juventus Inter non è una semplice partita di calcio. Sono tanti e tali i temi che solleva ogni qual volta il calendario sportivo mette di fronte questi due mondi che viaggiano su binari paralleli che non si incontrano mai, che è impossibile riassumerli tutti in poche righe. Con oltre 200 incontri ufficiali disputati, si tratta della gara più giocata nel panorama calcistico italiano. Si affrontano due fra le squadre con più tifosi, più trofei e maggiore tradizione sportiva. Inoltre ci sono poi gli aspetti economici sia politici che entrano prepotentemente sul terreno di gioco.

Milano e Torino, le più grandi città del Nord Ovest d’Italia nonché, assieme a Genova, componenti del cosiddetto triangolo industriale, la regione socioeconomica che ebbe il maggior sviluppo sportivo nel Paese, oltreché di quella tra i Moratti e gli Agnelli, le famiglie che ne hanno detenuto per più tempo la maggioranza societaria. Tanti spunti per un evento che solletica palati fini. E tutti si staranno chiedendo come e dove vedere Juventus Inter. In streaming, soprattutto le giovani generazioni e chi non ha un abbonamento alla pay per view, o in televisione.

Juventus Inter siti web Marchisio fuori

Tranne Lemina Allegri avrà tutti i calciatori a disposizione per Juventus Inter partita che potrà essere vista anche in streaming sui siti web. Una rosa competitiva come quella bianconera, però, quando è al completo sottintende che qualcuno dei tanti big che la compongono deve giocoforza occupare una posizione in panchina piuttosto che in campo.

Marchisio, per esempio, starà probabilmente fuori nonostante l’Inter sia una delle sue vittime preferite visto che ha segnato già tre reti. Fuori anche Barzagli. Lichtsteiner invece ha convinto Allegri e sostituirà Dani Alves mentre Mandzukic sembra in pole position per recitare la parte che gli riesce meglio. Quella dell’ariete.

Juventus Inter siti web migliori Icardi carico

Pioli ha già in mente il piano da attuare in vista di Juventus Inter. I dubbi riguardano solo Gary Medel che sta guadagnando sempre più credito rispetto a Murillo per affiancare Miranda. D’Ambrosio a destra e Ansaldi a sinistra con il giapponese Nagatomo pronto a rubare il posto al cursore italiano che da diverse settimane non sta offrendo prestazioni molto convincenti.

Sicuamente in campo Gagliardini che ha bruciato le tappe divenendo in pochissimi giorni già insostituibile mentre Kondogbia dovrà sudare per vincere la concorrenza di Joao Mario visto che il portoghese sembra essere in vantaggio nelle intenzioni di Pioli. In attacco Candreva e Perisic faranno da scudieri a Icardi che appare molto carico e desideroso di lasciare la sua firma nel match.

Come e dove vedere Juventus Inter in streaming

Sono in tanti, e la tendenza è in continuo aumento, che sceglieranno lo streaming per vedere Juventus Inter e per questo motivo si stanno già chiedendo come e dove seguire questi novanta minuti che possono valere un’intera stagione. Esistono diversi siti, soprattutto stranieri, che offrono questa possibilità in maniera del tutto legale perché hanno acquistato i diritti televisivi delle partite di Serie A.

Alcuni dei più celebri sono La2, Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Sky Deutschland, Orf, Rtl, Sky Austria. Mediaset Play e Sky Go rappresentano le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium e possono essere viste solo dagli abbonati. Infine da tenere in considerazione Now Tv che propone il suo pacchetto gratis per quattordici giorni.