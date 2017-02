Milan Sampdoria streaming. Siti web. Dove e come vedere

Montella incontra una parte importante del suo passato, da giocatore e anche da allenatore anche se la parentesi sulla panchina blucerchiata non è stata altrettanto fortunata come quella vissuta in campo, e dovrà provare a batterlo senza cedere a sentimentalismi o a dolci ricordi. Quelli vanno bene fino a quando l’arbitro non fischia l’inizio della partita.

Milan Sampdoria, che i tifosi di entrambe le squadre o i semplici appassionati, potranno seguire in streaming su alcuni siti web che garantiscono anche la legalità oltre che la sicurezza e una buona qualità audio e video, sarà una partita molto interessante ed equilibrata. La scelta su dove e come vedere la partita potrebbe anche virare sulla tribuna allestita nel proprio salotto. Ma questa sarà una possibilità valida solo per coloro che hanno sottoscritto un abbonamento.

Intanto a Milano arriva una Sampdoria battagliera che è riuscita nella non semplice impresa di sconfiggere nella partita di domenica scorsa, una Roma in piena corsa per lo scudetto. Un risultato che ha riacceso l’entusiasmo nell’ambiente blucerchiato che si era quasi già rassegnato, essendo ormai la lotta per la salvezza abbastanza definita, a una seconda parte di stagione da vivere senza infamia e senza lode nel limbo della classifica. E invece no.

L’Europa, pur se quella meno prestigiosa dell’Europa League, è un obiettivo ancora percorribile e Giampaolo non vuole assolutamente tirarsi indietro. Ecco perché San Siro e il Milan rappresentano una tappa cruciale per conoscere quali potranno essere le vere ambizioni dei doriani da qui alla fine del campionato.

Milan Sampdoria siti web chance per Vangioni

Montella dovrà fare i conti con l’emergenza oltre che un morale certamente non al top. I risultati deludenti di gennaio hanno iniziato a scavare crepe abbastanza profonde nelle convinzioni rossonere. Compito dell’allenatore ricucire tutti gli strappi per non rischiare di gettare alle ortiche il cammino del tutto positivo che i rossoneri hanno compiuto fino a qui.

Perso Bonaventura, che ha salutato con largo anticipo il campionato, De Sciglio e Antonelli infortunati, la difesa sarà il reparto più complicato da registrare. Montella sta pensando di concedere una chance al giovanissimo Vangioni per completare il pacchetto difensivo insieme ad Abate, Paletta e Romagnoli.

Locatelli dovrebbe cedere il posto a Sosa mentre solo uno tra Bertolacci e Pasalic affiancherà Kucka. Suso sarà titolare inamovibile, mentre Lapadula potrebbe togliere il posto a Bacca e Deulofeu dovrebbe vincere la concorrenza con Ocampos.

Milan Sampdoria Muriel e Quagliarella in avanti

Giampaolo saluta con piacere il rientro di Viviano tra i pali proprio nel momento in cui Puggioni non sta attraversando un periodo di forma smagliante a causa di un fastidio alla schiena.

Confermato Bereszynski in difesa, mentre Fernandes dovrà difendersi dalla concorrenza di Alvarez e Praet; il belga, tra l’altro, può essere schierato anche nel ruolo di mezz’ala e in quel caso sarebbe in ballottaggio con Linetty. Schick scalpita ma in avanti il tecnico di Bellinzona dovrebbe affidarsi alla coppia Muriel e Quagliarella in avanti

Dove e come vedere Milan Sampdoria in streaming

Nonostante questo momento no il Milan potrà contare certamente sull’affetto dei suoi supporters quest’anno sempre molto vicini alla squadra che aveva fatto sognare prima di questo momento di appannamento. Saranno in molti quelli che si stanno già organizzando, quando mancano ancora diverse ore al fischio d’inizio, per capire dove e come vedere Milan Sampdoria in streaming.

Chi vuole scegliere questa modalità dovrà stare attento a cliccare sui siti legali, quelli stranieri per lo più che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano. Tra i tanti quelli che segnaliamo sono Czech TV, Orf, Arena Sport del Montenegro, Rtl Sky, Sky Austria, Sky Deutschland, La2 che offrono anche una buona qualità audio e video. Per chi è invece alla ricerca di una qualità ancora superiore ecco che in soccorso arrivano le piattaforme streaming di Sky, Sky Go e Mediaset Premium, Mediaset Play.

In questo caso anche la telecronaca sarà in italiano, ma sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento. I non abbonati potranno provare l’offerta gratuita di quattordici giorni di Now Tv o i siti dei bookmakers.