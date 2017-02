Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Calenda, Napolitano, Bassolino

Venti di scissione soffiano all’interno del centrosinistra, con personalità come l’ex segretario del centrosinistra pronto a costituire un nuovo Ulivo, e la possibilità della nascita di una sinistra più prettamente progressista e una più prettamente socialista, ma anche tra i fedelissimi dell’ex premier soffiano venti contrari. Dal ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, all’ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ad Antonio Bassolino, le posizioni sono unanimi sul voto anticipato come vorrebbe l’ex premier: troppo rischiose per il Paese.

Le ultime affermazioni del ministro Calenda e conseguenze per novità per le pensioni

Secondo Calenda, infatti, andare al voto anticipato rischia di mettere in seria difficoltà la tenuta del Paese, sia che si voti ad aprile, sia che si voti a giugno, soprattutto alla luce delle ultime notizie sugli importanti appuntamenti in programma per questi mesi, importanti proprio per cercare di assicurare crescita e sviluppo al nostro Paese, dalle misure di stabilizzazione del sistema bancario, alla questione immigrazione, alla ricostruzione delle zone terremotate, alla messa in sicurezza alla realizzazione dei provvedimenti inseriti in quel dl Sviluppo bloccato a lungo e tornato in itinere. E secondo Calenda elezioni anticipate contribuirebbero solo a bloccare queste misure, cosa che l’Italia non può permettersi in questo particolare momento.

Anche la ripresa delle discussioni del Dl Sviluppo potrebbe avere conseguenze per le novità per le pensioni, considerando l’inserimento in esso di una norma che permetterebbe a tutti i lavoratori iscritti ai fondi di lasciare anzitempo la propria occupazione, nel caso in cui fossero disoccupati da lungo tempo, riscattando quanto versato nel proprio fondo prima del raggiungimento dei normali requisiti pensionistici. Le ultime notizie confermano, infatti, che in base a questa norma, un lavoratore senza impiego da lungo tempo potrebbe decidere di andare in pensione prima, riscattando quanto versato nel proprio fondo fino al momento dell’uscita, sostenendo, così, l’uscita prima di alcune persone.

Le ultime posizioni dell’ex presidente Napolitano e ripercussioni su novità per le pensioni

La posizione di contrarietà ad elezioni subito espressa da Calenda è stata più volte sostenuta in questi giorni, come riportano le ultime e ultimissime notizie, anche dall’ex presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che avrebbe spiegato come nei Paesi civili si va al voto alla scadenza naturale della legislatura, sottolineando, dunque, la necessità di attendere ancora un anno, arrivando così a quel 2018 in cui sono già state programmate le elezioni. E se proprio le elezioni rappresenterebbero secondo molti l’occasione ideale per un rilancio di importati novità per le pensioni, con queste affermazioni Napolitano fa intendere anche una non priorità delle novità per le pensioni al momento. Del resto, però,l’ex presidente ha sempre difeso le attuali norme pensionistiche aprendo a poche modifiche per le pensioni.

Le ultime posizioni di Bassolino e ripercussioni su novità per le pensioni

Le priorità di Italia sono altre non le elezioni anticipate: anche Antonio Bassolino sembra sostenere, come il ministro Calendo, la necessità di risolvere prima le questioni importanti per l’Italia e andare solo successivamente ad elezioni. Per Bassolino, infatti, vengono prima i problemi economici e sociali del Paese e poi tutto il resto, a partire da una nuova unità dello schieramento politico di sinistra che dovrebbe, in maniera decisamente unita, tornare a porre al centro della propria attenzione i problemi reali del Paese, quelli economico, occupazionali, contro l'indigenza, quindi definire un omogeneo sistema di voto e solo dopo indire nuove elezioni. E’ chiara, dunque, la possibile di Bassolino, ben convinto delle priorità da portare avanti per ridare all’Italia dignità, favorevole anche all’introduzione di novità per le pensioni che concorrano al raggiungimento di tale obiettivo.