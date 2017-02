Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 41, quota 100 il nulla causa almeno due anni di vita in meno

Aumenta la disoccupazione, soprattutto giovanile; continuano ad essere privilegiati i voucher come sistemi di pagamenti per prestazioni lavorative occasionali contribuendo ad accrescere la precarietà e non permettendo ai giovani di oggi di crearsi un futuro pensionistico roseo; il valore di stipendi e pensioni resta molto basso, mentre i lavoratori più anziani, over 50, sono costretti a rimanere a lavoro sempre più a lungo; e le persone meno abbienti e coloro rimaste senza occupazione e che non possono ancora andare in pensione non possono contare su alcun sussidio di sostegno sociale. E’ decisamente nero il quadro sociale della nostra Italia che emerge dalle ultime notizie. E i dati negativi non finiscono qui. Stando, infatti, ad una recente ricerca, la mancanza di occupazione che porta dritti dritti verso la povertà, potrebbe rivelarsi anche causa di scomparsa precoce: secondo un nuovo studio, infatti, la povertà accorcerebbe la vita di due anni, diventando causa di morte quasi come fumo, ipertensione, diabete.

Nuovo studio e ultime notizie allarmanti

Lo studio, che è stato condotto dai ricercatori di Lifepath, finanziato dalla Commissione Europea, attraverso comparazioni tra persone di differenti status sociali, e con particolare attenzione a quello basso, e stati di salute, ha scoperto che vivere in condizioni di indigenza accorcia la vita, in media, di oltre due anni. Gli studiosi hanno raccolti i dati relativi a quasi due milioni di persone da sette diversi Paesi, Regno Unito, Italia, Portogallo, Stati Uniti, Australia, Svizzera e Francia. I partecipanti, seguiti per una media di tredici anni, sono stati classificati in base al proprio stato occupazionale, usato come indicatore dello status socioeconomico. Questi dati sono stati poi rapportati allo stato di salute dei partecipanti e confrontati con quelli dei diversi fattori di rischio, come fumo, ipertensione, diabete, consumo di alcool, scarsa attività fisica. Il risultato è decisamente allarmante: un basso status socioeconomico è risultato correlato a una maggiore mortalità ed è chiaramente emerso che vivere in condizioni di povertà diminuisce di oltre due anni l’aspettativa di vita.

Paradossi dello studio e soluzioni necessarie

E’ chiaro come si tratti di uno studio paradossale: oggi è infatti impossibile pensare di morire prima perché non si vive in condizioni economiche agiate, eppure dallo studio è questo che emerge. Un dato che dovrebbe far molto riflettere, soprattutto considerando che, stringendo in particolare lo sguardo al nostro Paese, si tratta di una situazione allarmante che potrebbe essere evitata attraverso provvedimenti politici.

Gli stessi autori dello studio hanno sottolineato come per evitare un simile scenario sia necessario attuare politiche sociali, economiche e di sostegno in grado di 'curare' chi oggi vive in condizioni difficile e di evitare che altri possano incorrere in tale rischio di morte. E la prima ‘cura’ potrebbe essere quella di scegliere adeguamenti investimenti dei soldi pubblici, evitare, per esempio, di fare scelte sbagliate, come quella del precedente esecutivo che ha deciso di investire 24 miliardi di euro per norme per l’occupazione che si sono rivelate inutili, e iniziare ad investirli in provvedimenti importanti, proprio come quelle novità per le pensioni di quota 41 per tutti, quota 100 o assegno universale che avrebbero il vantaggio di:

permettere il prepensionamento agli stanchi lavoratori più anziani costretti a lavorare dalle attuali norme pensionistiche; rilanciare l’occupazione giovanile, con conseguente spinta a produttività e consumi, e quindi all’economia in generale; sostenere coloro che sono rimasti senza occupazione e non possono ancora andare in pensione fornendo loro mezzi utili al sostentamento.

E forse così il problema della povertà inizierebbe pian piano a scomparire, permettendo ai tanti indigenti di oggi di avere una seconda possibilità.