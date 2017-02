Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 elezioni senza senso con commissariamento

La lettera che l'Italia ha inviato alla Comunità in risposta alla richiesta di misure aggiuntive per un valore di 3,4 miliardi di euro potrebbe mettere il nostro Paese a rischio e costare all'Italia la minacciata apertura di una nuova procedura di infrazione che diventerebbe realtà e potrebbe l'Italia ad essere commissariata. Scatterebbe allora un controllo economico forte sul nostro Paese che costringerebbe a importanti tagli. E potrebbero derivarne conseguenze decisamente negative per le novità per le pensioni, che addirittura rischierebbero ulteriori peggioramenti. Il rischio di un commissariamento di Italia renderebbe inutile anche andare al voto prima.

Rischio commissariamento ed elezioni inutili

Se, infatti, scattasse il commissariamento per l’Italia, una ipotesi non troppo improbabile stando a quanto riportano le ultime notizie, andare ad elezioni anticipate non avrebbe alcun senso perché a quel punto per rimettere a posto le cose bisognerebbe innanzitutto pensare a misure che portino ad un blocco della procedura di infrazione, per poi proseguire con ulteriori misure, come le novità per le pensioni. Ma si tratterebbe di una situazione molto complessa su cui peserebbe il pesante fardello di ulteriori costi da coprire per rientrare dalla procedura di infrazione. Si tratterebbe dei costi legati a:

clausole di salvaguardia del valore di 19,2 miliardi di euro; misure correttive del valore di 3,4 miliardi di euro; eventuali multe all'Italia che deriverebbero all'apertura della procedura di infrazione.

E con il commissariamento ogni decisione economica di Italia sarebbe comunque controllata dalla Comunità, che avrebbe sempre l'ultima parola, togliendo, dunque, il potere all'esecutivo. Non avrebbe senso, quindi, votare per costituire un nuovo esecutivo che non potrebbe lavorare come vorrebbe. La decisione spetta ora al presidente della Commissione, che ha sempre mostrato grande disponibilità nei confronti del nostro Paese. La risposta dalla Comunità dovrebbe arrivare tra il 20 e il 28 febbraio, con la possibilità di portare ancora avanti le trattative per evitare una procedura di infrazione che, a parte le conseguenze nel breve termine, resterebbe comunque come un marchio per il nostro Paese.

Situazione attuale e necessità di misure per la crescita

La situazione al momento appare incerta, decisamente tendente al negativo, ma di certo il quadro generale politico sia comunitario che interno non giova alle misure che nel nostro Paese si stanno cercando di portare avanti proprio per garantire una crescita e uno sviluppo necessario. Servono, infatti, come spesso ripetuto provvedimenti importanti e profondi, al momento bloccati, a partire da novità per le pensioni che permettano di riavviare quel ricambio generazionale a lavoro che porterebbe diversi vantaggi: