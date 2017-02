Roma Fiorentina streaming

L’Olimpico di Roma si sta preparando per accogliere l’importante sfida tra Roma e Fiorentina. Partita importantissima per i giallorossi che sono stati momentaneamente scavalcati in classifica al secondo posto, dal Napoli di Sarri vittorioso nella trasferta di Bologna. Partita che si gioca di martedì per dare l’opportunità ai giardinieri di ripristinare il manto erboso dopo l’incontro di rugby Italia Galles valido per il Sei Nazioni.

La squadra di Spalletti, punta a stabilire il nuovo record di vittorie interne consecutive, dopo aver eguagliato il precedente primato, di tredici successi, che resiste dalla stagione 1930/1931, anche se allora si giocava al Testaccio. Saranno tanti quindi i supporters giallorossi che non vorranno perdersi questa importante tappa del campionato della Roma che deve cercare di tenere fede al suo ruolo di principale inseguitrice della Juventus. E molti di questi sceglieranno lo streaming. Ma a Roma arriverà una Fiorentina ringalluzzita dagli ultimi risultati positivi e dall’esplosione di Chiesa che, da giovane promessa, si sta già aprendo spazi da protagonista assoluto con maglia viola.

Paulo Sousa non sarà certo disponibile a recitare all’Olimpico il ruolo di vittima sacrificale e quindi c’è attesa per vedere un match sicuramente molto interessante.

Roma Fiorentina prove di controsorpasso giallorosso

La vittoria in grande stile del Napoli a Bologna ha significato la perdita momentanea del secondo posto della Roma proprio a favore degli azzurri. Spalletti ha ancora a disposizione il tempo necessario a escogitare le necessarie prove per effettuare il controsorpasso dei giallorossi. Per questo il tecnico di Certaldo schiererà la formazione migliore anche se non potrà avere a disposizione diverse pedine importanti per completare al meglio lo scacchiere.

Perotti, ad esempio, non ha recuperato dall’infortunio patito durante la gara di Coppa Italia vinta a fatica, grazie a un rigore realizzato da Totti nel recupero, contro il Cesena e non sarà in campo martedì sera. Inoltre Salah, che ha raggiunto con il suo Egitto la finale di Coppa d’Africa contro il Camerun, non ce la farà ad arrivare in tempo e quindi è da considerare indisponibile. Spalletti quindi sta pensando di schierare la sua squadra con un 3-4-2-1 a trazione anteriore con Nainggolan ed El Shaarawy a supporto dell’ariete Dzeko.

Roma Fiorentina è già Chiesa mania

In casa Fiorentina è già Chiesa mania. Le ultime, superlative prestazioni del figlio d’arte stanno facendo letteralmente impazzire il popolo viola. La giovanissima ala destra ha segnato i suoi primi due gol in Serie A nelle ultime due partite disputate, due trasferte peraltro contro Chievo e Pescara. Paulo Sousa non ha alcun dubbio e lo schiererà al fianco di Kalinic che dovrebbe farcela a recuperare dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane di gioco, mentre rischia di dare forfait ancora una volta Gonzalo Rodriguez alle prese con le noie muscolari che lo stanno affliggendo ormai da diverse settimane.

Vedere Roma Fiorentina in streaming

Sono tanti quelli che già si stanno organizzando per vedere Roma Fiorentina in streaming. Chi vuole scegliere questa modalità dovrà stare attento a usufruire dei siti legali, quelli, per lo più stranieri, che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano. Tra i tanti quelli che segnaliamo sono Sky Austria, Czech TV, Orf, Rtl, Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, La2 che offrono anche una buona qualità audio e video.

Per chi è invece alla ricerca di una qualità ancora superiore ecco che in soccorso arrivano le piattaforme streaming di Sky, Sky Go e Mediaset Premium, Mediaset Play. In questo caso anche la telecronaca sarà in italiano, ma sarà necessario aver sottoscritto un abbonamento. I non abbonati potranno provare l’offerta gratuita di quattordici giorni di Now Tv o i siti dei bookmakers.