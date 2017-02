Concorsi Pubblici Febbraio-Marzo 2017: Tfa terzo ciclo, ATA personale Scuola, Polizia di Stato, Agenzia Entrate, Infermieri, INPS

Sono disponibili per questi mesi di febbraio e marzo 2017 nuovi bandi di concorsi per l’accesso a enti come Inps e Agenzia delle Entrate ma non solo. Vediamo quando tempi e scadenze dei singoli bandi e iscrizioni e requisiti richiesti.

Nuovo concorso pubblico 2017 per Inps

L’ente pensionistico italiano ha bandito un nuovo concorso pubblico per l’assunzione di ben 900 persone, con l’obiettivo di assunzioni di nuovi giovani per svecchiare il personale Inps. La pubblicazione ufficiale del bando dovrebbe avvenire a breve, stando alle ultime notizie. Le prime assunzioni di 300 unità dovrebbero avvenire già nei prossimi mesi, attingendo dalle già esistenti graduatorie di idonei, mentre i restanti 600 posti saranno invece oggetto del Bando di Concorso vero e proprio. L'istituto cerca, in particolare, giovani laureati in Ingegneria Gestionale e Informatica, Economia, Giurisprudenza. Per ulteriori informazioni, basta semplicemente consultare il sito ufficiale dell'Inps.

Ata Persona Scuola: posizioni aperte e requisiti richiesti

Il Ministero dell’Istruzione ha bandito concorsi pubblici per oltre 10.000 assunzioni del personale ATA: entro la fine di febbraio si attende la pubblicazione del bando di concorso, che si dovrebbe tenere poi in estate, per:

collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e assistenti tecnici; bidelli; cuochi; guardarobieri; addetti alle aziende agrari; infermieri.

Il bando di concorso includerà i 507 posti per i profili DSGA, assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico per il personale sovrannumerario delle province. In particolare, per i collaboratori scolastici sono previsti 6.949 posti, seguiti dagli assistenti amministrativi (2.103), dagli assistenti tecnici (790) e dai DSGA (216), da 19 posti come infermiere, 49 come guardarobiere, 81 come addetti azienda agraria e 87 come cuochi.

La presentazione della domanda per il concorso Ata dovrà essere effettuata presentando due modelli: il primo, modello D1, per tutti coloro che non sono ancora iscritti alle graduatorie ATA e dovrà essere presentato alla scuola della Provincia scelta dal candidato per svolgere il proprio servizio; il secondo, modello D2, sper tutti coloro che sono già iscritti e che vogliono confermare o aggiornare il proprio punteggio o il proprio profilo, rispetto al precedente triennio. Per i primi il bando dovrebbe uscire entro settembre; per i secondi, a febbraio. Inoltre, per ogni profilo verranno stilate graduatorie per gli incarichi a tempo determinato e le supplenze del personale ATA e graduatorie di istituto divise in 3 fasce che determineranno l’ordine in cui i candidati vengono convocati dalle scuole.

Requisiti e prove per concorso 2017 Polizia di Stato

Si avvia ad essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo bando di concorso per la Polizia di Stato per l’assunzione di 1400 posti. Le prove dovrebbero tenersi dal 6 all’11 marzo 2017, presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza (L’Aquila), secondo il calendario in ordine alfabetico dalla lettera A. Questo bando è il primo che sarà aperto anche ai civili e non più ai soli VFP dell’esercito, per cui non sarà necessario aver svolto un anno di ferma prefissato nell’esercito. Per partecipare a questo concorso i requisiti richiesti sono:

avere un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 30; avere la cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici; titolo di studio di scuola media dell’obbligo; idoneità culturale, fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia; non essere stati espulsi dalle Forze Armate; non avere condanne per delitti colposi.

Per quanto riguarda, invece, la prova d’esame, è prevista la compilazione di un questionario che prevederà 80 domande da svolgere in 60 minuti. Chi supererà la prova scritta, dovrà sostenere le prove fisiche e quindi, per ultime, quelle psichiche.

Nuovi concorsi pubblici 2017 per Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate ha bandito per questi mesi di febbraio e marzo 2017 nuovi concorsi pubblici in particolare per:

assunzione a tempo indeterminato di 892 unità per la terza area funzionale, fascia retributiva F1, profilo professionale funzionario per attività amministrativo-tributaria; concorso per 403 dirigenti; concorso per reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia; concorso per 18 assistenti e 12 funzionari per attività amministrativo-tributaria per gli uffici in provincia di Bolzano.

Per ulteriori informazioni su requisiti specifici richiesti e data di scadenza della presentazione di domanda consultare il sito http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Agenzia/Amministrazione+trasparente/Bandi+di+concorso/Concorsi+in+svolgimento/

Concorsi pubblici 2017 per infermieri

Diversi i bandi di concorso disponibili per questi mesi di febbraio e marzo 2017 per infermieri: