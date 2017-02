50 sfumature di nero streaming gratis in italiano. Migliaia di risultati in italiano dove scaricare film 12 febbraio

Come è possibile che già da ora ci sono migliaia di ricerche e altrettanti risultati per vedere in streaming o scaricare 50 sfumature di nero in italiano? Semplicemente perché c'è qualcosa che non va. E lo spieghiamo subito. A ritmo quotidiano e in attesa che la pellicola venga proiettata per la prima volta il 9 febbraio 2017 nei cinema d'Italia, milioni di utenti sono a caccia della visione in streaming da smartphone, tablet e PC del film più bollente dell'anno. Peccato solo che si tratta di tentativi infruttuosi e pericolosi. Dietro questi file da scaricare si nascondono virus e malware che possono compromettere la salute del proprio device se non far cadere gli utenti in pericolosi tentativi di truffa con tanto di ricatto in denaro. Sono già numerosi i casi segnalati con precedenti film proposti via web attraverso canali illeciti.

Di certo, da qui alla fine dell'anno comparirà nelle graduatorie dei più visti al cinema e in contemporanea tra i più cercati sul web. Il film ha ricevuto negli Stati Uniti la certificazione del rating R che significa il divieto per i minori di 18 anni per via della "forte presenza di contenuti di carattere erotico e sessuale, nudità e linguaggio". Anche in questa circostanza ovvero del film tratto dal secondo libro della trilogia della scrittrice inglese E. L. James, ribadiamo la nostra contrarietà alla fruizione di contenuti digitali in modo illegale sia perché siamo contro la pirateria e sia per incoraggiare la frequentazione dei cinema italiani e la fruizione delle piattaforme lecite, così da favorire l'abbassamento generale del livello dei prezzi.

Protagonisti della pellicola della regista Sam Taylor-Johnson sono Jamie Dornan, 34 anni, e Dakota Johnson, 24 anni, rispettivamente nei panni di Christian Grey e Anastasia Steele. L'attenzione nei loro confronti è dimostrato anche dall'aumento del tasso di crescita di ricerca di nuove foto, anche di nudo, sul web. Il primo dei due è stato già protagonista del grande schermo con Maria Antonietta di Sofia Coppola, Beyond the Rave di Matthias Hoene, Shadows in the Sun di David Rocksavage, Cuori in volo (Flying Home) di Dominique Deruddere, 50 sfumature di grigio (Fifty Shades of Grey) di Sam Taylor-Johnson, Anthropoid di Sean Ellis, The 9th Life of Louis Drax di Alexandre Aja, La battaglia di Jadotville (The Siege of Jadotville) di Richie Smyth e ora 50 sfumature di nero (Fifty Shades Darker) di James Foley.

Per Dakota Johnson partecipazioni in Pazzi in Alabama (Crazy in Alabama) di Antonio Banderas, The Social Network di David Fincher, Beastly di Daniel Barnz, For Ellen di So Yong Kim, 21 Jump Street di Phil Lord e Chris Miller, Goats di Christopher Neil, The Five-Year Engagement di Nicholas Stoller, Date and Switch di Chris Nelson, Need for Speed di Scott Waugh, Cymbeline di Michael Almereyda, 50 sfumature di grigio (Fifty Shades of Grey) di Sam Taylor-Johnson, Chloe and Theo di Ezna Sands, Black Mass - L'ultimo gangster di Scott Cooper, A Bigger Splash di Luca Guadagnino, Single ma non troppo (How to Be Single) di Christian Ditter.