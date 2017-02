Offerte di Lavoro Febbraio 2017: le aziende che assumono a Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna e zone circostanti

Continua a registrarsi una discreta vitalità sul fronte del lavoro in questo mese di febbraio 2017. Sono infatti diversi i profili richiesti dalle aziende italiani per le sedi di Milano, Roma, Napoli, Torino, Bologna e zone circostanti. Alle nuove offerte di lavoro, che coprono numerosi comparti, ci sono anche i primi concorsi pubblici dell'anno.

Offerte di lavoro: le migliori a febbraio 2017

C'è Accenture che sta cercando candidati con esperienza variabile da 1 a 10 anni con skill in ambito security, come threat intelligence, ethical hacking, Cert, identity & access management, business continuity, data protection a cui proporre contratti a tempo indeterminato. Ma ci sono anche stage per universitari o laureandi in informatica, ingegneria informatica, delle tlc, elettronica, matematica e fisica. Le sedi di lavoro sono Milano e Napoli. Sono invece previste varie formule in base all'esperienza e alle competenze con EY: contratto a tempo indeterminato per le figure senior; stage e apprendistato per i giovani neolaureati. Le figure cercata sono senior e giovani laureati in informatica disposti a lavorare a Milano e Roma.

Altrettanto specializzate sono le figure di cui va a caccia Akamai Tecnologies tra senior security analyst, security researcher solutions architect, security technical project manager, product marketing manager (settori web e cloud, i sistemi di archiviazione e trasmissione dei dati), technical project manager con esperienza di almeno 5 anni. L'offerta è valida per Milano, a cui aggiungere occasioni anche in Francia, Israele, Polonia, Paesi Bassi, Singapore, Stati Uniti.

Ecco poi Darktrace che ha bisogno per le se di Milano, Roma e alcune sede all'estero (Londra, Cambridge, San Francisco) cyber security account executives,

esperti di tecnologie di sicurezza, cyber security inside sales representative (assistenza vendite dei prodotti), analisti sistemi di sicurezza, cyber defence operations support. Per tutti richiesta laurea scientifica-informatica ed esperienza. C'è poi Kasanova che in vista delle prossime inaugurazioni a Roma, Torino, Milano, Udine, Salerno, Verona, Palermo, Parma, Bergamo e Varese, ha bisogno di store manager, addetti alla vendita, visual merchandiser, magazzinieri.

Deloitte ha invece bisogno di figure in ambito background sia tecnico-informatico sia economico. Più esattamente si ricercano junior (cyber security talent) e senior ovvero cyber security strategy & governance, cyber risk management and compliance; cyber intelligence, incident e crisis management per le sedi di Milano, Roma, Bologna, Torino, Firenze, Padova, Genova, Bari e Trento. Pronti contratti di apprendistato per i profili più giovani e tempo indeterminato per i senior.

Nell'ambito ristorazione, Rossopomodoro propone apprendistato professionalizzante con conseguimento della qualifica di cameriere, cuoco, pizzaiolo mentre per i manager è previsto un contratto a tempo determinato da trasformare a tempo indeterminato. Sta cercando camerieri, cuochi, pizzaioli, personale di sala, addetti alle pulizie, manager per le sedi di Bologna, Venezia, Milano e Roma.