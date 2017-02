Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 scenari con Europa a due Velocità

La possibilità di nascita di una Europa a due velocità: dalle ultime notizie su situazione e andamento dell’intera Comunità, sembra trapelare questo scenario emerso soprattutto dalle ultime dichiarazioni della cancelliera tedesca. Non è, in realtà, la prima volta che si parla della possibilità di un’Europa a due velocità, considerando che già qualche tempo fa il presidente francese, pur continuando a ribadire la necessità di una Europa unita e compatta, aveva dichiarato che Paesi dell'Est, nonostante gli importanti aiuti ricevuti dalla Comunità, continuavano a non rispettare gli impegni stabiliti.

Lo scenario concreto di una duplice Europa

Oggi, invece, sembra prospettarsi la possibilità di una diversa duplice Europa anche se, come riportano le ultime notizie, una duplice Europa c’è sempre stata, come dimostrano i numeri, tra Paesi del Nord Europa, guidati dalla potente Germania, sempre più in crescita e sviluppati, e i Paesi del Sud Europa, tra cui la nostra Italia, in perdurante crisi, bloccati, come se fossero impossibilitati a tornare a crescere. E, fondamentalmente, la storia della recente Europa sembra essersi sviluppata lungo queste due strade di crescita per alcuni e stallo per altri. Con l’Italia che fa di tutto per cercare di rimanere tra quei ‘potenti’ di cui, però, non riesce a tenere il passo. E i numeri parlano chiaro: dopo aver beneficiato di 19 miliardi di euro flessibilità, abbiamo

un deficit di 3,4 miliardi di euro per cui la stessa Comunità ha chiesto correzioni al nostro Paese; corriamo il rischio che venga aperta una nuova procedura di infrazione; la produttività nel nostro Paese è cresciuta del 4% dal 2000 ad oggi, contro il 19,2% della Germania e il 25,2% della Francia.

L’ipotesi al vaglio sarebbe quella di un euro di serie A, che potrebbe comprendere, stando alle ultime notizie, Germania, Francia e paesi del Nord Europa; e un euro di serie B, che comprenderebbe Italia e Paesi del Mediterraneo, con due banche centrali differenti e i tedeschi potrebbero avere tassi di interesse più alti rispetto a quelli attuali. Stando a questa ipotesi, potrebbe crearsi un euro più forte per i Paesi di Serie A che gestirebbero, in maniera più forte, i Paesi dell'Euro più deboli, comprando asset strategici a minor costo anche italiani. Ma l'Europa deve una e compatta, obiettivo imprescindibile per raggiungere traguardi di crescita e sviluppo comune.

Conseguenze della duplice Europa su Italia e novità per le pensioni

La possibilità di una Europa divisa potrebbe chiaramente avere diverse conseguenze su Italia, economica e questioni sociali fondamentali, a partire da occupazione e novità per le pensioni.