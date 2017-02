Streaming Roma Fiorentina: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Juventus e Napoli hanno superato i rispettivi esami contro Inter e Bologna a pieni voti. Toccherà alla Roma di Spalletti, nel posticipo di martedì sera tenere il passo delle rivali dirette nella lotta allo scudetto e a un posto Champions. Il successo prezioso di misura della capolista contro un’Inter che ha tenuto testa per larghi tratti della partita ai campioni d’Italia grazie al missile terra aria scagliato da Cuadrado, ha ulteriormente certificato che sarà difficilissimo strappare dal petto dei calciatori bianconeri il sesto scudetto consecutivo.

Ed il roboante sette a uno con cui gli azzurri di Sarri hanno liquidato la pratica Bologna, scavalcando momentaneamente proprio i giallorossi al secondo posto in classifica, è un avviso chiaro lanciato alla Lupa: vietato sbagliare. Questi saranno stati certamente alcuni dei temi su cui avrà puntato Spalletti in vista di Roma Fiorentina, posticipo della ventitreesima giornata del campionato di calcio di Serie A. Paulo Sousa, invece, ha preparato con molta tranquillità la trasferta. Il tecnico portoghese è cosciente che la sua squadra, piano piano, sta ritrovando sé stessa e punterà ancora una volta sul giovanissimo figlio d’arte Chiesa.

Una partita che si giocherà eccezionalmente il martedì sera per dare la possibilità ai giardinieri dell’Olimpico di ripristinare il manto erboso messo a dura prova dalla partita di rugby valida per il Sei Nazioni giocata domenica tra Italia e Galles. Chi sceglierà la diretta tv perché ha sottoscritto un abbonamento si starà già sfregando le mani nell’attesa del match. Come, d’altra parte starà facendo anche chi sceglierà di vederla gratis su siti streaming.

Streaming Roma Fiorentina Spalletti con il 3-4-2-1

Anche contro la Fiorentina Spalletti schiererà la sua Roma con il 3-4-2-1. Sarà importante partire subito bene per non far crescere il morale della Fiorentina che rappresenta forse il cliente più ostico che potesse capitare alla banda giallorossa in questo momento. La Roma, infatti, non sta attraversando forse il momento di maggior freschezza atletica e la gara di Coppa Italia vinta a fatica contro il Cesena, ne è la riprova lampante.

Contro la Fiorentina, partita visibile anche in streaming per chi lo volesse, Manolas Fazio e Rudiger formeranno la cerniera di difesa davanti a Szczesny. Peres e Olivera sulle fasce accompagneranno i mastini di centrocampo che rispondono al nome di De Rossi e Strootman. In avanti Nainggolan ed El Shaarawy sosterranno le sfuriate del gigante Dzeko.

Roma Fiorentina live gratis siti in difesa torna Astori

Roma Fiorentina sarà una prova di maturità importante per la Fiorentina di Paulo Sousa che sembra essere riuscito a dare un po’più di continuità ai risultati della sua squadra appesa, per lunghi tratti della stagione, all’ottovolante sotto questo punto di vista. In difesa torna Astori e questa non può che essere una buona notizia, mentre in porta dovrebbe essere ancora data fiducia a Sportiello.

A centrocampo spazio al tandem Badelj Vecino, con Chiesa e Olivera a macinare chilometri sulle fasce laterali. Kalinic, che dovrebbe avere recuperato e sarà schierato molto probabilmente dal primo minuto insieme a Bernardeschi e Borja Valero. Roma Fiorentina sarà disponibile anche live gratis sui siti streaming. Vediamo quali sono i migliori, quelli che offrono garanzie anche di legalità oltre che una buona qualità audio e video.

Roma Fiorentina su siti streaming

Roma Fiorentina si potrà seguire anche sui siti streaming. Bisogna però individuare quelli che trasmettono le partite in maniera legale perché hanno acquistato all’estero i diritti televisivi del campionato di Serie A. Arena Sport del Montenegro, Sky Deutschland, Rtl La2, Sky Austria, Czech TV, Orf sono solo alcuni esempi. Chi non si accontenta e vuole la telecronaca in italiano potrà usufruire delle piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go.

Ma in questo caso bisogna avere un abbonamento altrimenti la visione dell’evento sarà impossible. Da valutare anche l’offerta di Now Tv che propone il suo pacchetto gratis per quattordici giorni e i siti dei bookmakers che pure, anche se non sempre, a volte trasmettono le partite del campionato di Serie A.