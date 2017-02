Roma Fiorentina streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Le vittorie della Juve contro l’Inter e del Napoli a Bologna contro i rossoblù di Donadoni non lasciano scampo alla banda Spalletti. Martedì sera bisognerà vincere a tutti i costi. Così Roma Fiorentina diventa uno snodo già quasi decisivo per i giallorossi che, vincendo si riapproprierebbero del secondo posto solitario dietro la Juve strappatole proprio dagli azzurri di Sarri.

Ma non sarà facile contro un’avversaria che sta ritrovando lo spirito giusto anche grazie all’esplosione del giovanissimo Chiesa e della decisione, difficile da riscontrare in un ambiente come quello calcistico, di Nikola Kalinic che ha rifiutato un’allettante offerta milionaria giunta dalla Cina per restare, almeno fino a fine stagione, in maglia viola. Notizia questa che ha scosso positivamente un ambiente che si stava quasi abituando all’aurea mediocritas e che aveva in qualche modo già assorbito la probabile partenza dell’attaccante croato.

Una gara che i tifosi delle due squadre non potranno certo perdersi. Sono tante le opportunità offerte anche a chi non ha un abbonamento. Come e dove vedere Roma Fiorentina e quali sono i siti web migliori per seguire live in streaming la partita, saranno le principali attività nelle ore che separano dal fischio di inizio previsto per martedì sera alle 20.45

Roma Fiorentina siti web Perotti non sarà della partita

La vittoria in grande stile del Napoli a Bologna ha significato la perdita momentanea del secondo posto della Roma proprio a favore degli azzurri. Quella della Juventus sull’Inter ha invece confermato che scucire il tricolore dalle maglie bianconere sarà un’impresa molto difficile anche per questa stagione. Roma Fiorentina, visibile anche sui siti web, sarà quindi una prova d’appello per i giallorossi che devono vincere per continuare ad inseguire i propri sogni.

Spalletti ne è consapevole e per questo sta provando a mettere in piedi la formazione migliore per affrontare un cliente scomodo come la Fiorentina. Purtroppo per lui, e per la Roma, Perotti non sarà della partita perché non ha recuperato dall’infortunio patito durante la gara di Coppa Italia contro il Cesena. Anche Salah, che ha raggiunto e perso con il suo Egitto la finale di Coppa d’Africa contro il Camerun, salterà questa sfida.

Il tecnico toscano sta pensando di schierare la sua squadra con un 3-4-2-1 a trazione anteriore con Nainggolan ed El Shaarawy pronti a supportare l’unica punta che risponde al nome di Dzeko.

Vedere Roma Fiorentina Kalinic ce la fa

Paulo Sousa potrà contare ancora sull’apporto del giovanissimo Chiesa che sta sorprendendo tutti per le prestazioni davvero superlative degli ultimi tempi coronate anche con due reti, le prime nella massima serie, messe a seno negli ultimi due incontri consecutivi.

La giovanissima ala destra verrà schierata quindi fin dal primo minuto al fianco di Kalinic che ce la fa a recuperare dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane di gioco. Meno ottimismo invece nei confronti di Gonzalo Rodriguez che dovrebbe restare ancora fermo ai box per le noie muscolari che lo stanno affliggendo da un po’ di tempo a questa parte.

Come e dove vedere Roma Fiorentina in streaming

L’attesa sta per finire e finalmente tifosi delle due squadre ed appassionati potranno vedere Roma Fiorentina che si preannuncia come una partita molto interessante. Sono in tanti che, non potendo vedere la sfida in televisione si stanno organizzando su come e dove vedere Roma Fiorentina in streaming. Sky Deutschland, Rtl, Czech TV, Orf, La2, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro sono siti che garantiscono, oltre a una buona qualità audio e video, anche il rispetto degli aspetti legali perché si tratta di siti web che hanno comprato i diritti per trasmettere le partite della Serie A all’estero. Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium possono essere invece utilizzate da chi ha sottoscritto un abbonamento. Interessante l’offerta di Now Tv che garantisce, a chi non ha un abbonamento la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni. Da segnalare anche la possibilità, che non sempre si realizza, di sfruttare anche i siti dei bookmakers.