Roma Fiorentina streaming. Siti web. Dove e come vedere

Roma Fiorentina può essere uno spartiacque già decisivo per i giallorossi. La classifica, dopo le partite disputate sabato e domenica parla chiaro. La Juventus sembra correre senza troppe difficoltà verso il suo sesto scudetto consecutivo, l’ennesimo record che la corazzata bianconera si accinge a disintegrare. Il Napoli ha conquistato a Bologna il decimo successo nelle ultime dodici partite, le altre due si sono chiuse con un pareggi.

Risultati che hanno consentito alla banda di Sarri di issarsi fino al secondo posto, momentaneamente, con un punto di vantaggio proprio sulla Roma. Ecco perché diventa fondamentale vincere contro la Fiorentina martedì sera. Ma non sarà facile. Tra l’altro giocare due giorni dopo, a causa dei lavori necessari a ripristinare le condizioni del terreno di gioco dell’Olimpico messo a dura prova dalla partita di rugby Italia Galles valida per il Sei Nazioni disputata domenica, potrebbe incidere anche sulla prestazione delle due squadre ‘costrette’ a scendere in campo in una giornata certamente non usuale per il campionato di Serie A.

La Fiorentina venderà dal canto suo cara la pelle e il rientro di Kalinic, punta di diamante dello scacchiere viola allenato da Paulo Sousa, rappresenta un’ulteriore iniezione di fiducia per una squadra che sta ritrovando piano piano lo smalto dei tempi migliori. Tanti gli spunti di interesse per i tifosi che si stanno già organizzando per cercare la soluzione migliore su dove e come vedere la partita. E saranno in tanti che inizieranno le ricerche dei siti web migliori per lo streaming

Roma Fiorentina Manolas con la testa all’Inter

Spalletti non ha dubbi sul modulo da schierare in occasione di Roma Fiorentina. La Roma scenderà in campo con il solito 3-4-2-1 che tante soddisfazioni sta regalando in queste giornate. Il tecnico di Certaldo non può esimersi dallo schierare la formazione migliore anche se non potrà avere a disposizione diverse pedine importanti.

Perotti, ad esempio, non ha recuperato dall’infortunio patito durante la gara di Coppa Italia contro il Cesena e non sarà in campo martedì sera. Inoltre Salah, uscito sconfitto dalla finale di Coppa d’Africa contro il Camerun, non sarà certamente a disposizione del tecnico che dovrà fare di necessità virtù con Nainggolan ed El Shaarawy schierati a supporto dell’ariete Dzeko.

Manolas, che alcune testate danno ormai con la testa già all’Inter, visto che è probabile un suo trasferimento nella prossima stagione, dovrà dimostrare di essere un professionista serio e di non farsi distrarre da queste voci di mercato.

Vedere Roma Fiorentina in streaming Rodriguez ancora out

Chiesa è sicuramente il personaggio del momento in casa viola. La giovanissima ala destra ha segnato i suoi primi due gol in Serie A contro Chievo e Pescara e sta sorprendendo per prestazioni che vanno al di là di qualsiasi aspettativa. Anche la più rosea. Paulo Sousa non rinuncerà quindi a schierare il figlio d’arte fin dal primo minuto e potrà farlo sapendo che Kalinic dovrebbe riuscire a recuperare i tempo dall’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane di gioco.

Cosa che appare alquanto impossibile per Gonzalo Rodriguez, che potrebbe approdare proprio sulle rive del Tevere, sponda giallorosso, nella prossima stagione, sarà ancora out e quasi sicuramente non sarà a disposizione di Paulo Sousa.

Dove e come vedere Roma Fiorentina in streaming

Tifosi, appassionati e semplici curiosi dovranno scegliere con attenzione però dove e come e come vedere Roma Fiorentina. C’è chi vorrà vederla comodamente seduto sul divano di cercare i siti migliori che permettono di vedere la partita in maniera gratuita e legale visto che hanno acquistato i diritti televisivi del campionato di serie A e possono senza problemi trasmettere le partite del campionato italiano.

Rtl, Orf, Sky Deutschland, Czech TV, Arena Sport del Montenegro, Sky Austria, La2 a cui vanno aggiunte anche Sky Go e Mediaset Play, le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium che permettono anche di ascoltare la telecronaca in italiano. Interessante l’offerta di Now Tv che offre per quattordici giorni la visione gratuita della propria piattaforma.