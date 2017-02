Roma Fiorentina streaming quando e come

L’insolito martedì di campionato offre alla sempre affamata platea dei calciofili un’interessante partita: Roma Fiorentina sarà uno snodo fondamentale soprattutto per i giallorossi che non potranno fallire l’appuntamento con la vittoria se vogliono tenere il passo della Juventus capace di battere con un gran gol di Cuadrado la lanciatissima Inter reduce da sette vittorie consecutive in campionato e del Napoli che con la vittoria rotonda e convincente sul campo del Bologna ha scavalcato proprio la Roma al secondo posto in classifica.

La scelta di martedì non è casuale, ma è stata dettata dall’esigenza di ripristinare le ottimali condizioni del terreno di gioco dell’Olimpico messo a dura prova dalla partita di rugby tra Italia e Galles, giocata domenica e valida per il torneo delle Sei Nazioni. Tra le altre cose l’avversaria di turno, la Fiorentina di Paulo Sousa è il cliente più scomodo da affrontare in questo momento per l’euforia scatenata in casa viola, dall’esplosione di Chiesa e dalla decisione di Nikola Kalinic, che dovrebbe aver superato l’infortunio ed essere regolarmente in campo, di restare a Firenze nonostante le sirene cinesi che avevano provato, con una sontuosa offerta, a portare l’attaccante croato in Asia.

Insomma, sarà sicuramente una sfida da seguire, anche in streaming, tra due squadre che privilegiano anche il bel gioco. Quando e come saranno poi decisioni che caratterizzeranno le scelte non solo dei tifosi.

Roma Fiorentina streaming giallorossi ancora senza Salah

Contro la Fiorentina i giallorossi saranno ancora senza Salah che è uscito sconfitto con il suo Egitto nella finale di Coppa d’Africa contro il Camerun e Spalletti non potrà certamente schierarlo in campo. Un’assenza pesante che il tecnico di Certaldo proverà a mascherare usufruendo del brio e della tecnica di Nainggolan ed El Shaarawy che avranno il compito di sostenere Dzeko in attacco.

La Roma poi deve anche dare una dimostrazione di forza dopo le ultime uscite non certo convincenti che forse testimoniano anche un appannamento fisico ed atletico. I tifosi potranno seguire Roma Fiorentina anche in streaming. Manolas Fazio e Rudiger formeranno la cerniera di difesa davanti a Szczesny. Peres e Olivera occuperanno le rispettive fasce di competenza affiancando De Rossi e Strootman che avranno il compito di bloccare sul nascere le iniziative della Viola.

Roma Fiorentina live gratis previsioni in equilibrio

Roma Fiorentina sarà una prova di maturità importante per la Fiorentina di Paulo Sousa. La sua Fiorentina ha mostrato chiari segnali di ripresa soprattutto per quanto riguarda la continuità dei risultati. Per questo le previsioni sono in equilibrio.

I viola sono consapevoli di poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario anche grazie all’esplosione del giovanissimo Chiesa e al rientro nel pacchetto arretrato di Astori. A centrocampo spazio al tandem Badelj Vecino, con Chiesa e Olivera a macinare chilometri sulle fasce laterali.

Kalinic, che dovrebbe avere recuperato e sarà schierato molto probabilmente dal primo minuto insieme a Bernardeschi e Borja Valero. Roma Fiorentina sarà disponibile anche live gratis sui siti streaming.

Quando e come vedere Roma Fiorentina live in streaming

Le ore che separano dall’inizio della partita iniziano ad essere sempre di meno e i tifosi non riescono a tenere a bada la curiosità di ricercare anche sul web quando e come vedere Roma Fiorentina live in streaming. Alcuni siti web trasmetteranno la partita in maniera legale perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio. Quelli che vi segnaliamo sono Sky Deutschland, Czech TV, Rtl, Orf Sky Austria, La2. Le alternative scelte da chi ha un abbonamento sono Sky Go e Mediaset Play, mentre chi un abbonamento non ce l’ha può approfittare dell’offerta di Now Tv o dei siti dei bookmakers stranieri che sempre più spesso trasmettono anche le partite della Serie A.