Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Alfano, Letta, Tremonti

Uno senario europeo che potrebbe cambiare completamente rispetto ad oggi comportando conseguenze negative, o positive, per quei Paesi comunitari più in difficoltà. A scatenare questa situazione controversa, stando a quanto riportano le ultime notizie, le recenti dichiarazioni della cancelliera tedesca su una Comunità che va a due velocità, con la proposta di una Europa divisa tra Paesi di Serie A, che potrebbero comprendere Germania, Francia e Paesi del Nord Europa, e Paesi di Serie B, tra cui ci sarebbe anche l’Italia insieme ad altri Paesi del Mediterraneo.

Le ultime posizioni di Alfano su scenari europei e conseguenze per novità per le pensioni

A parlare di questo scenario di divisione interna comunitaria e delle sue eventuali conseguenze, anche il ministro Alfano, secondo cui, ad occhio attento e soprattutto realistico, la Comunità a diverse velocità sarebbe già una realtà, considerando i Paesi che usano l’euro, quelli che fanno parte dell'area Schengen per la libera circolazione delle persone, che interesserebbe solo 26 Paesi europei, di cui 22 della Ue e 4 associati. Esistono già delle differenze che, secondo Alfano, andrebbero eliminate ma che al momento portano l’Italia ad essere un passo dietro ai Paesi più sviluppati. In tal senso, sarebbe necessario che il nostro Paese riesca a stare al passo con i Paesi più sviluppati. Ma perché questo avvenga sarebbe indispensabile andare avanti con quelle novità sui temi cruciali, da misure sociali a occupazionali, a novità per le pensioni, che permetterebbero di crescere e svilupparsi, andando oltre limiti e austere politiche oggi imposte.

Le ultime affermazioni di Letta su ultime notizie politiche e conseguenze per le novità per le pensioni

Anche secondo Enrico Letta, se la Comunità dovesse davvero dividersi, l’Italia dovrebbe rientrare tra i cosiddetti Paesi di Serie A. E’ vero, ha affermato Letta, che la Comunità deve cambiare, soprattutto all’indomani delle ultime notizie sull’uscita dell’Inghilterra dalla Comunità stessa e dell’elezione del l’attuale presidente degli Stati Uniti, ma p anche vero che in questo eventuale processo di cambiamento l'Italia dovrebbe continuare ad avere un ruolo da protagonista, come stato ai tempi della sua creazione. Ma perché questo accada, ha consapevolmente detto Letta, è allo stesso tempo necessario meritarsi il ruolo di ‘locomotiva’ insieme agli altri Paesi che hanno dato vita alla Comunità, anche se l’instabilità politica interna certo non gioca al momento un ruolo positivo. Bisognerebbe spingere su quelle misure e quelle novità in grado di rilanciare produttività ed economia, a partire da una spinta al mercato occupazionale, soprattutto giovanile, e da quelle novità per le pensioni importanti e profonde che vadano oltre mini pensioni e quota 41 che non contribuiranno, secondo le stime, al rilancio occupazionale ed economico.

Le ultime affermazioni di Giulio Tremonti e conseguenze per novità per le pensioni

Per l’ex ministro del Tesoro, Giulio Tremonti, la posizione della cancelliera tedesca non vuole, chiaramente, l’Italia tra i Paesi della Comunità che ‘contano’, rappresenta di fondo un tradimento degli spiriti europeisti e in un simile contesto è giusto che l’Italia operi al meglio per riuscire a rialzarsi al meglio dimostrando di essere ancora e decisamente forte e capace di andare avanti, a prescindere da quel senso di protezione della sovranità che la Germania in primis sta dimostrando. Ciò significa, ha affermato Tremonti, anche non rispettare tutte quelle regole ‘inutili’ che ci hanno fatto sacrificare finora, non portando alcun risultato positivo sulla nostra economica. E queste affermazioni sembrerebbero aprire anche alla possibilità di lavorare su quei provvedimenti che l’Italia ha dovuto finora bloccare proprio a causa delle politiche comunitarie austere, partendo proprio da quelle novità per le pensioni di quota 100 e quota 41 per tutti che, seppur considerate costose, porterebbero il duplice vantaggio di rilancio occupazionale, con conseguente rilancio di produttività ed economia in generale, e di risparmi, anche se sul lungo periodo.