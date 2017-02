Pensioni ultime notizie e novità affermazioni mini pensioni, quota 100, quota 41 Di Nicola, Boeri, Leonardi

La questione previdenziale continua a tenere banco, sono ancora tante le novità per le pensioni che continuano ad essere necessarie e richieste nel nostro Paese, ma sono sempre troppo pochi i soldi disponibili e da investire nell’attuazione di novità per le pensioni che secondo molti, a partire dai tecnici dell’Economia, non sarebbero prioritarie nel rilancio di crescita e sviluppo del nostro Paese. Ma si tratta di un assunto decisamente errato, se si considera che novità per le pensioni importanti come quota 100 e quota 41, come hanno confermato diverse teorie, sarebbero in grado di:

rilanciare l’occupazione giovanile attraverso il prepensionamento dei lavoratori più anziani; rilanciare produttività e consumi; dare nuova spinta all’economia in generale; permettere di accumulare risparmi, seppur nel lungo periodo.

Le ultime affermazioni di Di Nicola e conseguenze per novità per le pensioni

Per studiosi e ricercatori, tra cui Fernando De Nicola, consigliere per le politiche fiscali, stando a quanto riportano le ultime notizie, il testo unico di quest’anno non avrebbe considerato del tutto l’impatto sui conti delle attuali misure inserite, con il rischio, come del resto spiegato anche dal presidente dell’Istituto di Previdenza Boeri, che accrescano il debito pensionistico. Secondo De Nicola, invece, lavorare sull’introduzione di novità per le pensioni importanti seppur costose al momento, potrebbe:

produrre nel lungo periodo solo effetti positivi, partendo da una riduzione del deficit, che verrebbe colmato dai risparmi che, come detto anche se lungo periodo, si otterrebbero dalle penalità imposte da ogni sistema di uscita prima; ridurre l’iniquità generazionale dovuta a lavoratori anziani costretti a rimanere a lavoro sempre più a lungo impedendo l’ingresso nel mondo del lavoro dei più giovani; rilanciare l’economia attraverso nuova spinta a occupazione giovanile, produttività e consumi.

Le ultime posizioni di Tito Boeri e conseguenze per novità per le pensioni

Le novità per le pensioni introdotte nel nuovo testo unico hanno destato e continuano a destare particolare perplessità nel presidente dell'Istituto di Previdenza che ritiene innanzitutto che le novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 possano rivelarsi inutili e inefficaci al pari della staffetta dell'anno scorso, ma le ultime notizie riportano anche, come sopra accennato, le sue preoccupazioni sul rischio potenziale di crescita ulteriore del debito pensionistico a causa degli aumenti delle pensioni più basse. Il timore, ha affermato Boeri, è che si tratti di misure che contribuiscano ad allargare ancor di più le maglie di quello scontro generazionale tra più anziani e più giovani che invece dovrebbe essere appianato anche attraverso una equa distribuzione delle risorse. Boeri è stato piuttosto chiaro: le ultime novità per le pensioni farebbero infatti solo aumentare il debito pubblico, con il rischio di aumenti delle pensioni anche a chi non ne avrebbe bisogno, in un momento in cui l’Italia e il suo sistema previdenziale non può assolutamente permettersi che ciò accada.

Le ultime posizioni di Leonardi e conseguenze per novità per le pensioni

Anche secondo l’economista Marco Leonardi le misure varate nel nuovo testo unico contribuiscono ad aumentare il debito pensionistico, portando solo effetti negativi sulla finanza pubblica. Meglio sarebbe stato, secondo Leonardi, attuare quelle novità per le pensioni proposte dallo stesso Istituto di Previdenza, come:

pensione a partire da 63 anni e 7 mesi con decurtazioni dell’assegno finale per tutti; nessuna penalità per coloro che hanno iniziato a lavorare sin da giovanissimi, cioè a 14-15 anni; introduzione di un contributo per chi riceve pensioni superiori ai 5 mila euro; ricalcolo contributivo delle ricche pensioni percepite dagli alti esponenti istituzionali.

Queste misure, del resto, nell’arco di dieci anni, stando alle ultime notizie sulle stime condotte, avrebbero lo stesso costo delle attuali novità per le pensioni approvate dall’esecutivo, con la differenza che queste ultime contribuiscono ad un aumento del debito pubblico, mentre le novità per le pensioni proposte dall’Istituto di Previdenza contribuirebbero a rendere il sistema previdenziale italiana più equo per tutti e sostenibile.