Pensioni ultime notizie mini pensioni, quota 100, quota 41 i movimenti di Berlusconi, Di Maio, Renzi

Il panorama politico di questi ultimissimi giorni è stato definito soprattutto dalle ultime notizie comunitarie, mentre a livello interno si continua a discutere di elezioni, nell’attesa che arrivino le motivazioni dell’Alta Corte sulla sentenza di gennaio sul sistema di voto, e di possibili coalizioni e grandi alleanze in vista del voto. Con il passare del tempo, le difficoltà si moltiplicano e se all’interno della maggioranza vi sono parecchie divisioni e spirano venti di grandi scissioni, anche negli altri schieramenti politici ci si sta organizzando per cercare soluzioni politiche migliori decisamente prima del voto, in modo da arrivarvi, a giugno, o l’anno prossimo, nel miglior modo possibile.

Le ultime affermazioni del Cavalier Berlusconi e conseguenze per novità per le pensioni

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, non si sarebbe dimostrato particolarmente aperto ad una eventuale con la Lega, da cui, tra l’altro, sarebbe arrivata una richiesta di primarie per il centrodestra proprio dal suo leader, affermando prima di essere pronto ad una nuova eventuale grande coalizione con il centrosinistra, in una sorta di nuovo Nazareno 2, poi facendo un passo indietro. Tra Berlusconi e il segretario del centrosinistra non ci sarebbero stati ancora contatti, stando alle ultime notizie. La certezza è quella che, indipendentemente dalla sentenza di Strasburgo che deciderà (o meno) sulla candidabilità dell'ex premier, Berlusconi si è detto pronto a tornare in campo per le prossime elezioni. Berlusconi stesso avrebbe, infatti, dichiarato di essere pronto a guidare Forza Italia anche se c'è il rischio di non poter entrare a parte del Parlamento. E la sua partecipazione alle prossime elezioni, esattamente come accadrà negli altri schieramenti politici, porterà ad un importante rilancio delle novità per le pensioni, partendo da un aumento delle pensioni più basse a mille euro. Una novità per le pensioni che lo stesso Berlusconi ha sempre rilanciato come priorità.

Le ultime posizioni di Luigi Di Maio e conseguenze per novità per le pensioni

Le ultime notizie parlano di diverse grandi alleanze e coalizioni e per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle, si è parlato di una possibile coalizione con la Lega, chiacchierata ma decisamente improbabile che, però, con particolare attenzione alle novità per le pensioni, potrebbe rappresentare un’ottima mossa. Nelle intenzione del M5S, come del resto spiegato da Luigi di Maio, quella di andare subito al voto con un sistema di voto per Palazzo Madama esattamente come quello per Montecitorio stabilito dal pronunciamento dell’Alta Corte. Luigi Di Maio, secondo le ultime notizie, avrebbe chiaramente spiegato che solo il M5S oggi potrebbe ambire al 40% e che nulla di quanto stanno riportando, inventando o presupponendo sugli illeciti del Movimento, riferendosi in particolare alla situazione romana, potrà indebolire il Movimento, unica alternativa reale al centrosinistra.

Il M5S, come la Lega, andrebbe subito al voto nonostante i problemi interni e cavallo di battaglia sarebbero certamente le novità per le pensioni. Il M5S da sempre punta infatti su:

età pensionabile per tutti a 60 anni; introduzione della novità per le pensioni di quota 41 per tutti indipendentemente dall’età anagrafica e senza alcuna penalità; assegno universale per tutti coloro che sono senza occupazione e ancora lontani dai requisiti pensionistici attualmente richiesti; revisione delle elevate pensioni agli alti esponenti politici.

Le ultime posizioni del segretario Renzi e conseguenze per novità per le pensioni

Dopo annunci di ritiri dalla scena politica ai tempi della carica di premier e di successivi dietrofront, dopo aver costituito una nuova segreteria del centrosinistra in vista delle prossime elezioni e con uomini fidatissimi, come l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi e il commissario per la revisione della spesa pubblica, dopo aver annunciato di essere pronto a candidarsi come premier e chiesto il voto anticipato a giugno, le ultime notizie tornano ancora una volta a smentire una posizione di Matteo Renzi: stando a quanto riportano le ultime e ultimissime notizie, infatti, Renzi avrebbe detto di che le prossime elezioni non potrebbero rappresentare per lui una nuova occasione per diventare premier. Potrebbe, infatti, non candidarsi più. e ha aperto la strada ad altri due nomi, quello dell'attuale premier e quello dell'attuale ministro dei Trasporti. Pur parlando di questa eventualità, resta comunque dell'idea di voler andare al voto a giugno. Renzi spiega di non voler che nessuno pensi che la sua volontà di andare ad elezioni anticipate sia per una voglia di rivincita all'indomani della sconfitta alla consultazione popolare dello scorso dicembre, nè tanto meno sarebbe disposto a nuove alleanze che, a questo punto, dovrebbero quasi essere imposte.

Eppure, Renzi, sul suo nuovo blog, qualche giorno fa sembrava aver già avviato la sua campagna elettorale, con annunci di

nessun aumento dell’Iva; taglio dell’Irpef; novità per le pensioni.

E in quest’ultimo caso, considerando anche la scelta dei membri della nuova segreteria, tutto farebbe presupporre l’intenzione di riprendere quei cambiamenti peggiorativi, come revisione delle pensioni di invalidità, di guerra, baby pensioni, e di alcune detrazioni e agevolazioni alle famiglie, da cui ricavare soldi da impiegare in un secondo momento per l’attuazione di successive novità per le pensioni positive per tutti, che andrebbero decisamente oltre le attuali mini pensione e quota 41.