Bologna Milan streaming

Dopo la disastrosa sconfitta contro il Napoli subita nel posticipo di sabato scorso il Bologna di Donadoni torna sulla scena del misfatto. Lo stadio Dall’Ara, infatti, ospiterà Bologna Milan, recupero della diciottesima giornata di campionato che doveva disputarsi a dicembre e che è stato rinviato, insieme a Crotone Juventus per consentire a bianconeri e rossoneri di prepararsi per la finale di Supercoppa Italiana che si disputò a Doha. Da allora, nemmeno due mesi orsono, ne è passata di acqua sotto i ponti.

E il Milan, da grande rivelazione del campionato e principale antagonista della Signora, sconfitta sia in campionato che a Doha, è precipitato in uno stato di crisi che sembra quanto mai irreversibile. Il gol di Muriel, di fatto, ha sancito questo status ufficialmente regalando tre punti preziosi alla Sampdoria nell’ultimo incontro di campionato a San Siro e gettando nello sconforto un ambiente che aveva sperato in un esito ben diverso sia della partita che di questo 2017. E se il Milan piange, Bologna certo non ride.

Le sette scoppole rimediate contro il Napoli hanno fatto molto male anche perché giunte in un momento positivo per i rossoblù di Donadoni che avevano iniziato ad ottenere risultati utili con una certa continuità. Vedremo se il tecnico sarà stato bravo a cancellare dalle menti dei suoi calciatori l’incubo di quella nottataccia oppure qualche fantasma aleggerà ancora al Dall’Ara. Sarà interessante vedere la reazione di entrambe le squadre e chi non ha l’abbonamento alla pay per view e non potrà nemmeno recarsi allo stadio, avrà la possibilità di vedere Bologna Milan in streaming

Bologna Milan Masina out per squalifica

L’allenatore del Bologna, l’ex rossonero Roberto Donadoni, in vista della gara contro la sua ex squadra potrebbe pensare di schierare i suoi uomini con il modulo 4-3-3, per cercare di fermare l'avanzata rossonera che, certamente, arriverà al Dall'Ara alla ricerca dei tre punti che ormai mancano da diverso tempo. Okwonkwo e Mirante saranno indisponibili, mentre all'appello mancherà anche Masina, che sarà out per squalifica.

Bologna Milan rossoneri senza Sosa

Il tecnico dei rossoneri, Vincenzo Montella, in occasione della trasferta emiliana potrebbe rispondere con lo stesso modulo usato da Roberto Donadoni, cioè il 4-3-3. I rossoneri, già menomati da assenze importanti soprattutto nel pacchetto arretrato dove mancheranno anche contro il Bologna i vari De Sciglio e Antonelli, mentre Montolivo continua ad essere disperso in infermeria, raggiunto anche da Bonaventura che ha già chiuso la sua stagione, dovranno scendere in campo senza Sosa squalificato. Insomma Montella avrà il suo bel da farsi per re

Come vedere Bologna Milan in streaming

E allora quelli che vorranno avvalersi di questa possibilità dovranno solo capire come vedere Bologna Milan in streaming. Una modalità che si sta diffondendo sempre di più anche in Italia, rappresentando una valida alternativa alla televisione. Inoltre, scegliendo i siti giusti i resta al sicuro anche da eventuali problemi legali o di sicurezza. Per questo i siti migliori sono quelli stranieri che hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano.

Ecco qualche indicazione utile: Sky Austria, La2, Arena Sport del Montenegro, Orf, Sky Deutschland, Czech TV, Rtl. Sky e Mediaset Premium con Sky Go e Mediaset Play le piattaforme streaming di Sky e Mediaset Premium offrono anche la telecronaca in italiano ma possono essere visti solo dagli abbonati. Chi invece ne è sprovvisto può valutare l’interessante offerta di Now Tv che garantisce la visione gratuita delle partite sulla propria piattaforma per quattordici giorni oppure provare con i siti dei bookmakers.