Crotone Juventus streaming

Neanche il tempo di rifiatare dopo le fatiche contro l’Inter e per la Juventus di Massimiliano Allegri è già tempo di rituffarsi con la testa nel campionato. È arrivato il momento di Crotone Juventus, il tanto atteso recupero della diciottesima giornata del campionato di Serie A, rinviata per consentire ai bianconeri e al Milan di prepararsi per la finale di Supercoppa italiana disputata poi a Doha.

La capolista dopo l’importantissima vittoria di domenica sera contro l’Inter avrà così la possibilità di allungare ancora sulle inseguitrici che accusano già un distacco non proprio indifferente. Il Napoli, momentaneamente secondo, in attesa del posticipo Roma Fiorentina giornata previsto martedì sera, è distante infatti sei punti che potrebbero diventare cinque nel caso la Roma uscisse vittoriosa dalla sfida ai viola di Paulo Sousa riappropriandosi, in questo modo, anche della seconda piazza. Battendo il Crotone, non certo un’impresa impossibile per una corazzata che sta dominando in lungo e in largo le ultime stagioni calcistiche italiane, Buffon e compagni potrebbero mettere una seria ipoteca anche sul sesto titolo consecutivo.

Troppo debole la compagine di Nicola per sperare in qualche sorpresa anche se il calcio è uno sport dove l’imprevedibilità è un fattore direttamente proporzionale al fascino che lo ha reso uno degli sport, se non lo sport, più seguito al mondo. Certo i calabresi, sconfitti a Palermo, proveranno in tutti i modi a fare il miracolo sostenuti dalla propria tifoseria che si presenterà in massa sulle tribune dell’Ezio Scida. E chi non riuscirà ad essere presente potrà scegliere se vedere la partita in diretta tv oppure in streaming, come soprattutto i più giovani sceglieranno di fare.

Crotone Juventus calabresi senza Rodhen

La sconfitta di Palermo ha ulteriormente complicato la situazione del Crotone, penultimo in classifica, e condannato ormai quasi senza appello alla Serie B. ma i calabresi vorranno regalare una gioia al proprio pubblico, provando ad ottenere una vittoria prestigiosa contro la Juventus che ha dimostrato ancora una volta tutta la sua solidità battendo di misura un’Inter che si presentava con l’invidiabile striscia positiva di sette vittorie consecutive.

Insomma, non sarà facile per i rossoblù fermare la corazzata bianconera. Calabresi senza Rodhen che non ha recuperato dall’infortunio e non sarà disponibile per la gara di mercoledì pomeriggio. Nemmeno Crisetig sarà agli ordini del tecnico a causa della squalifica. Unico dubbio per ciò che riguarda i crotonesi: al ballottaggio ci sono Martella e Sampirisi, con il primo favorito sul secondo.

Crotone Juventus il turn over bianconero

La vittoria contro l’Inter è stata tanto preziosa quanto dispendiosa. Ecco perché Massimiliano Allegri potrebbe ricorrere ad un turn over bianconero lasciando a riposo Lichtsteiner, Bonucci e Khedira che hanno dato tanto nei novanta minuti dello Stadium. Quello che invece non cambierà sarà il modulo che continuerà ad essere il 4-2-3-1 nel quale Higuain è confermato nel ruolo di unica punta centrale e proverà a scardinare la difesa dei calabresi.

Vedere Crotone Juventus in streaming

Un appuntamento del genere scatenerà certamente la ressa sia nel piccolo stadio Ezio Scida, sia nell’intera città di Crotone. Per vedere Crotone Juventus si faranno certamente i salti mortali. C’è chi la seguirà comodamente da casa perché ha sottoscritto un abbonamento e chi invece si recherà allo stadio. Chi, infine, preferirà cercare il sito giusto che trasmetta la partita in streaming.

Il modo migliore e più sicuro, anche in termini legali è quello di cercare siti stranieri che hanno acquistato i diritti televisivi delle partite di Serie A e possono trasmettere le partite in maniera del tutto legale e gratuita. Sky Deutschland, Czech TV, Arena Sport del Montenegro, Rtl, Sky Austria, La2, Orf sono quelli che indichiamo, sicuri e legali. A questi bisogna aggiungere le piattaforme streaming di Mediaset Premium e Sky, ovvero Mediaset Play e Sky Go che garantiscono anche la telecronaca in italiano. Da valutare anche la proposta di Now Tv che offre la visione gratuita del suo pacchetto per quattordici giorni.