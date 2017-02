Isee 2017: calcolo online e compilazione su Internet. Istruzioni, passo dopo passo e documenti necessari

Il modello Isee deve essere compilato dalle famiglie meno abbienti che chiedono detrazioni fiscali e agevolazioni socio-sanitarie e assistenziali, come sconti di tasse universitarie, bonus bebè, social card. E’ possibile presentare il modello Isee 2017 all’Inps tramite caf e patronati ma si può anche compilare in piena autonomia direttamente online sul sito Internet dell’Inps. Prima di compilare il modello Isee, ricordiamo, che è innanzitutto necessario presentare la Ds, Dichiarazione sostitutiva unica, modulo che riporta i dati specifici dei nuclei familiari, dalla loro composizione, al patrimonio, anche immobiliare, al reddito.

Compilazione e calcolo modello Isee 2017 online: regole Inps

Il modello Isee può essere compilato e calcolato direttamente online semplicemente accedendo al sito dell’Inps, purchè si sia in possesso di codice Pin o Spid. Per richiedere le credenziali di accesso alla sezione Isee Online dell’Inps:

si può inoltrare la richiesta direttamente all’Inps, che invierà il Pin dispositivo entro 7 giorni dall’inserimento della richiesta; si possono richiedere recandosi presso uno sportello Inps; si possono richiedere le credenziali Spid, il sistema di identità digitale della Pubblica Amministrazione.

Una volta ottenute le credenziali di accesso, o per chi ne fosse già in possesso, la procedura da seguire è semplice: basta, infatti, entrare nell’apposita pagina Isee Inps che guiderà ogni contribuente passo dopo passo. Bisogna cliccare sulla voce ‘Acquisizione on-line Dichiarazione Sostitutiva Unica’ e scegliere ‘Sottoscrizione della Dichiarazione Sostitutiva Unica’, per trasmettere i dati indicati all’Inps e permettere il calcolo dell’indicatore. Una volta inviata la sottoscrizione della Dsu, bisognerà attendere i tempi di lavorazione durante i quali tutti i dati auto dichiarati e i dati patrimoniali (tra quelli acquisiti dall’Agenzia delle entrate e quelli presenti nei propri archivi) saranno elaborati dall’Inps che poi determinerà il valore Isee. Entro 15 giorni dall’atto di sottoscrizione della Dsu, l’Inps provvederà all’invio del modello Isee 2017. Nel caso in cui risultino errori nella compilazione o di mancata convalida del modello Isee 2017, bisognerà accedere nuovamente alla sezione del sito Inps e compilare il modulo integrativo con i dati corretti.

Modelli Isee 2017 disponibili

Per ogni tipologia di prestazione sociale agevolata bisognerà compilare uno specifico modulo. Sono sei in particolare i modelli Isee disponibili:

Isee università; Isee socio-sanitario; Isee socio-sanitario residenze; Isee minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi; Isee corrente; Isee ordinario.

Documenti necessari per la compilazione del modello Isee 2017

I documenti necessari per la compilazione del modello Isee 2017 sono tutti quelli che si riferiscono a richiedente e nucleo familiare:

dati di chi gestisce il patrimonio mobiliare (denominazione banca o intermediario, codice ABI); estratto conto (saldo contabile) di depositi e conti correnti bancari e postali e giacenza media; titoli di stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi e assimilati; depositi e conti correnti bancari e postali; partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate e non quotate in mercati regolamentati; dati relativi a tutti i fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili posseduti come da visura catastale; azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri; capitale residuo del mutuo per l’acquisto o costruzione degli immobili; contratti di assicurazione mista sulla vita.

ISEE 2017: calcolo e compilazione passo passo. Il modello ISEE è un ottimo strumento per ottenere benefici ed esonerei nei pagamenti per alcuni servizi pubblici come la mensa scolastica, il ticket, autotrasporti, università... ecco come compilarlo e quali documenti presentare per le detrazioni