Rinnovo contratti pubblico decreto Madia-Gentiloni statali: nuove regole licenziamenti e visite INPS malattia, assenze

Le discussioni sulla questione del rinnovo dei contratti del pubblico impiego si arricchiscono di nuovi contenuti: le ultime notizie, infatti, parlano di nuove regole per quanto riguarda le visite fiscali per gli impiegati assenti per malattia dal posto di lavoro e di un nuovo decalogo per i licenziamenti, il tutto contenuto nel nuovo decreto Madia- Gentiloni sulla Pubblica Amministrazione. Le novità della P.A. riguarderanno:

rinnovo dei contratti del pubblico impiego; nuovo decalogo per licenziamenti immediati; novità per le visite fiscali 2017.

Nuovo decalogo per i licenziamenti

Nell’attesa di certezze sulle condizioni di rinnovo dei contratti del pubblico impiego, questione che tiene ancora con il fiato sospeso, con il nuovo decreto Madia sulla P.A. che si prepara ad arrivare per le metà di questo mese di febbraio, si attendono anche le nuove norme relative ai licenziamenti. Si tratta di una sorta di nuovo decalogo che contiene tutte le situazioni a rischio licenziamento immediato per gli statati, che vanno dalla falsa attestazione della presenza in servizio allo scarso rendimento, a sanzioni anche per i responsabili che non controllano adeguatamente i propri impiegati e dinanzi agli illeciti facciano finta di non vedere e non si attivino per segnalarli, alle reiterate violazioni del codice di comportamento che i dipendenti pubblici sono obbligati a rispettare, come il divieto di accettare regali costosi o di abusare dell'auto di rappresentanza. Il nuovo decreto dovrebbe anche stabilire che in caso di procedura ordinaria entro tre mesi, non più quattro, l'azione deve essere conclusa. Nessuna novità per quanto riguarda il licenziamento sprint, di 30 giorni, per il furbetto del cartellino, che dovrebbe essere allargato, stando a quanto circolare dalle ultime notizie, a tutte le forme illecite che portano a licenziamento accertate in flagranza.

Per quanto riguarda poi le infrazioni di minore gravità, è previsto solo il richiamo verbale, in un primo momento, e i tecnici del ministero della P.A. stanno lavorando ad un procedimento di gestione unificata per le sanzioni più gravi, in modo tale da permettere alle diverse amministrazioni di far capo ad uno stesso ufficio. E’ stato, inoltre, precisato che nessun vizi formali o cavillo giuridico potrà bloccare o annullare il procedimento disciplinare o la sanzione inflitta.

Novità per le visite fiscali 2017

Un nuovo decreto che preveda maggiore controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti pubblici, cercando di limitare sempre più il fenomeno dei lavoratori furbetti. L’obiettivo è quello di rendere più efficaci rispetto ad oggi. Tra le nuove norme relative alle visite fiscali, una armonizzare delle fasce orarie di reperibilità per rendere più agevole la vita alla persona malata che si deve far trovare al proprio domicilio; un numero di ore di reperibilità che potrebbero arrivare a 7 nell’arco dell’intera giornata, le cosiddette visite ripetute con il medico fiscale che potrà ripresentarsi più volte al domicilio del malato anche nel corso dell’intera giornata per verificare se effettivamente resti in casa perché malato. Il nuovo decreto interverrà anche sulle modalità di fruizione dei permessi, compresi quelli relativi alla legge 104. Nascerà, inoltre, un polo unico che faccia capo all'Inps per gestire le visite fiscali nel settore del pubblico impiego che in quello privato.