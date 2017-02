Pensioni ultime notizie quota 100, mini pensioni, quota 41 primarie e coalizioni essenziali sembrano in arrivo

Ci si avvia a primarie e prossime coalizioni in vista di elezioni anticipate: stando, infatti, alle ultime notizie, le primarie si prospettano come essenziali per decidere i leader, ancora prima di definire le diverse coalizioni, proprio perché le primarie serviranno per scegliere i vari gruppi sia di centrosinistra che di centrodestra che andranno poi alle elezioni. E solo dopo le primarie si potrà pensare a coalizioni e alleanze. Le primarie sono anche necessarie per decidere i diversi programmi e avere un leader che presenti il proprio programma per le stesse novità per le pensioni.

Primarie di centrosinistra e centrodestra

Sia centrosinistra che centrodestra si starebbero avviando alle primarie: per il centrosinistra, secondo le ultime notizie, sembra vi sia un’apertura importante per le primarie in tempi brevi, con il segretario del centrosinistra che dovrebbe prendervi parte, e potrebbe parteciparvi anche l’attuale presidente della Camera; nel centrodestra, alle primarie, fortemente richieste dal leader della Lega, potrebbero presentarsi proprio Salvini, o anche Giovanni Toti, mentre ancora è in forse la candidatura del leader della Lega, Silvio Berlusconi. Dalle primarie alle alleanze e coalizioni il passo dovrebbe essere breve, tutto fatto in funzione di prossime elezioni che, come spesso già detto, potrebbero porsi come occasione ideale per il rilancio di questioni importanti, a partire dalle novità per le pensioni che sarebbero decisamente più importanti delle attuali novità per le pensioni di mini pensione e quota 41 e potrebbero prevedere:

novità per le pensioni di quota 100; novità per le pensioni di quota 41 per tutti senza penalità; novità per le pensioni di revisione del meccanismo delle aspettative di vita; introduzione dell’assegno universale per tutti.

Alleanze e coalizioni possibili

Quali sono le possibili alleanze e coalizioni che potrebbero prospettarsi in vista di prossime elezioni? Le ultime notizie spaziano tra diverse possibili alleanze: stando a quanto spiegato da Roberto Maroni, nonostante vi siano disaccordi, per il centrodestra, non sembra vi siano alternative all’alleanza tra Lega e Forza Italia, perché funziona, ha spiegato il governatore della Lombardia, pur ammettendo che i due schieramenti politici non sono mai stati così lontani rispetto ad oggi. Secondo Maroni, però, la necessità è quella di riportare le condizioni che hanno portato in passato a funzionare la collaborazione tra Lega e Forza Italia. Le divisioni interne derivano, come riportano le ultime notizie, soprattutto dagli scontri tra Salvini e Berlusconi, con il primo che vuole elezioni subito e il secondo che non vorrebbe andare al voto subito. In casa del centrosinistra, spirano invece venti di scissione, con il segretario che sembra aver frenato sul voto, come riportano le ultime notizie, rispetto a qualche settimana fa quando spingeva per andava al voto prima, e l'ex segretario Bersani, sostenuto da parte dell'opposizione interna del centrosinistra, che si prepara alla separazione se non ci sarà alcun congresso. Ma i movimenti del centrosinistra sono decisamente più importanti e profondi rispetto a quelli del centrodestra e, in caso di scissione, si prospettano nuove forze come