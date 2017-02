Streaming Crotone Juventus: Serie A live gratis in diretta tv su siti streaming

Crotone Juventus, recupero della diciottesima di campionato che i bianconeri e il Milan saltarono per giocarsi la Supercoppa italiana a Doha, metterà di fronte la scatenata macchina da punti allenata da Allegri sempre più in vetta e ancora più lanciata verso il sesto alloro consecutivo dopo aver battuto l’Inter in un derby d’Italia molto equilibrato. Dall’altro lato il Crotone di Nicola, uscito sconfitto dal match di Palermo contro la diretta rivale allenata ora da Diego Lopez, che proverà con i suoi mezzi ad ostacolare, almeno, quella che appare una passeggiata di salute per i bianconeri.

Non sarà facile, anzi diciamo che è quasi impossibile, ma le tribune dell’Ezio Scida gremite in ogni ordine di posto, potrebbero dare una mano importante a una squadra che, pur denunciando qualche limite evidente per sostenere la difficoltà di un campionato competitivo come quello della Serie A, ha sempre profuso il massimo impegno per l’ottenimento del risultato.

Crotone Juventus Nicola si affida a Falcinelli-Trotta

Non sarà facile e questo si sapeva. Quando si affronta la squadra che sta dominando in Italia da cinque stagioni puoi chiamarti Crotone, Inter, Roma o Napoli, ma la salita è alquanto ripida. Ancora di più quando puoi opporre allo strapotere fisico, atletico e tecnico, una buona dose di buona volontà, tanta inventiva e quel fattore C che in casi come questi non può mancare. Altrimenti compiere l’impresa diventa davvero impossibile.

Il Crotone poi arriva a questa sfida dopo aver perso lo scontro diretto per la salvezza, altro miraggio per le tre squadre che occupano gli ultimi posti della graduatoria, con il Palermo e con il morale sotto i tacchi. Forse però per il tecnico dei calabresi sarà più semplice motivare i suoi ragazzi in vista di una partita del genere e per questo c’è grande curiosità per vedere quale sarà l’atteggiamento in campo dei suoi ragazzi. Sembra ormai sicuro che Nicola si affiderà al rodato tandem Falcinelli-Trotta nella speranza che i due ragazzi sappiano scardinare il muro difensivo bianconero.

Crotone Juventus live gratis Marchisio in campo

La vittoria preziosa e ovviamente molto dispendiosa conquistata domenica sera contro l’Inter suggerisce ad Allegri di applicare un massiccio turn over per evitare di sovraccaricare troppo gli stessi calciatori anche in vista degli ottavi di finale di Champions che ormai sono dietro l’angolo. Marchisio quindi tornerà quasi sicuramente in campo fin dal primo minuto. Altri ballottaggi riguardano Asamoah ed Alex Sandro e Cuadrado e Pjaca. La partita si potrà vedere anche live gratis in streaming.

Vedere Crotone Juventus live in streaming

E sono tanti sono i tifosi azzurri, ma anche palermitani che vogliono a tutti i costi vedere la partita e stanno iniziando a cercare sul web dove vedere Crotone Juventus live in streaming. Alcuni siti web trasmetteranno la partita in maniera legale perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano di calcio. Quelli che vi segnaliamo sono Rtl, Orf, Sky Deutschland Sky Austria, La2, Czech TV. Le alternative scelte da chi ha un abbonamento sono Sky Go e Mediaset Play, mentre chi un abbonamento non ce l’ha può approfittare dell’offerta di Now Tv o dei siti dei bookmakers stranieri che sempre più spesso trasmettono anche le partite della Serie A.