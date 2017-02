Crotone Juventus streaming siti web migliori. Come e dove vedere

Battere il Crotone per scavare un solco ancora più grande con le inseguitrici. Questa è la missione che Allegri ha affidato ai suoi gladiatori appena terminata la sfida all’Inter vinta di misura dai bianconeri. Un successo preziosissimo, ottenuto contro una squadra che ha dimostrato di poter equivalere ai campioni d’Italia e che arrivava allo Stadium dopo avere collezionato una striscia consecutiva di ben sette vittorie.

Che ha preparato certamente il terreno per quella, non ce ne voglia il Crotone, certamente meno proibitiva dell’Enzo Scida. Crotone Juventus è il recupero della diciottesima giornata del campionato di Serie A quando sia la Juve che il Milan rinviarono i rispettivi appuntamenti per prepararsi al meglio alla finale di Supercoppa Italiana che sarebbe andata in scena qualche giorno dopo a Doha vinta dai rossoneri. Come e dove vedere questa sfida?

C’è chi sceglierà di vederla in diretta tv comodamente seduto sul divano di casa e chi invece sceglierà lo streaming e dovrà stare attento a selezionare i siti web migliori, quelli che garantiscono legalità e sicurezza.

Crotone Juventus ballottaggio Martella-Sampirisi

La sfida contro la Juventus è sempre un evento prestigioso. Anche se arriva dopo una sconfitta pesante, quella maturata a Palermo, che sa quasi di condanna. A Crotone però è iniziata la mobilitazione della tifoseria calabrese che riempirà in vista di Crotone Juventus le tribune dell’Ezio Scida, che per l’occasione subiranno un incremento dei posti a sedere, in ogni ordine di posto per sostenere i loro beniamini alla ricerca di un risultato positivo che andrebbe ad accrescere il morale di una squadra che, bisogna dirlo, non i è mai arreso anche quando è stato chiaro che i valori tecnici della rosa probabilmente non sarebbero stati in grado di garantire la salvezza.

Nicola dovrà reinventarsi la formazione titolare perché non potrà contare su Rodhen che non sarà disponibile per la gara di mercoledì pomeriggio. Nemmeno Crisetig si aggregherà alla truppa a causa della squalifica. Unico dubbio per il tecnico riguarda il ballottaggio Martella-Sampirisi, con il primo favorito sul secondo.

Crotone Juventus siti web migliori torna Barzagli

Si diceva che per vedere Crotone Juventus in streaming c’è bisogno di individuare i siti web migliori. Quelli cioè che non presentano problemi sotto il profilo legale perché hanno acquistato all’estero i diritti del campionato italiano e che garantiscono anche una buona qualità audio e video.

Per la gara contro il Crotone Allegri può contare su una graditissima notizia. In difesa, infatti, torna Barzagli che ha smaltito la febbre che lo aveva costretto al forfait nel derby d’Italia. Anche Lemina, che si era infortunato in Coppa d’Africa, ha smaltito i postumi ed è rientrato in gruppo. Uno tra Mandzukic e Cuadrado, l’eroe del match contro l’Inter, potrebbe rifiatare un po’dando spazio a Pjaca. Anche Marchisio sarà in campo al posto di Khedira o Pjanic.

Come e dove vedere Crotone Juventus in streaming

Come e dove vedere Crotone Juventus in streaming? Domanda che si saranno posti in tanti alla vigilia della partita. Almeno quelli che non hanno un abbonamento per godersi lo spettacolo da casa e che non potranno essere presenti sulle tribune dello stadio. Saranno molteplici i siti che trasmetteranno la diretta tv della gara tra Crotone e Juventus in streaming.

Per non farsi cogliere impreparati su come e dove vedere il match basta sapere che esistono diversi siti che hanno regolarmente acquisito i diritti televisivi delle partite di serie A e che possono trasmettere in modo legale e gratuito tutte le gare del campionato italiano: Sky Deutschland, La2, Orf, Czech TV, Rtl, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, piattaforme streaming a cui si aggiungono anche quelle di Sky e Mediaset Premium, ovvero Sky Go e Mediaset Play che, tra le altre cose, consentono anche di ascoltare la telecronaca in lingua italiana.

Anche i siti dei bookmakers potrebbero trasmettere la partita in streaming, tendenza che si sta diffondendo rapidamente anche in Italia.