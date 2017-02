Crotone Juventus streaming. Siti web. Dove e come vedere

In Calabria forse proprio questa era la sfida che tutti stavano aspettando. È chiaro che la posizione di classifica e le prospettive che da essa discendono non fanno presagire nulla di buono per il raggiungimento dell’obiettivo salvezza. Ma Nicola ha gridato forte ai suoi che quella di mercoledì pomeriggio dovrà essere la partita dell’orgoglio, novanta minuti nei quali dare tutto e anche di più. perché di fronte ci sono i campioni d’Italia in carica, c’è la squadra che sta dominando il calcio nazionali da cinque stagioni consecutive e si sta avviando a spron battuto alla conquista del sesto titolo di fila.

Questo è Crotone Juventus, queste sono le motivazioni che animeranno i calciatori calabresi. Certo la Juve, dopo la vittoria di misura contro un’altra corazzata del campionato italiano come l’Inter non potrà certo tirarsi indietro ed avere paura. Anzi la vittoria, non certo impossibile, darebbe un altro chiaro segnale alle inseguitrici, Napoli e Roma, che scucire lo scudetto dalla maglia bianconera sarà impresa ardua pure quest’anno. Insomma questa partita, valida per la diciottesima giornata di campionato rimandata, come Bologna Milan, per dare la possibilità alle due squadre di prepararsi al meglio per la finale di Supercoppa italiana disputata poi a Doha e vinta dal Milan, sarà probabilmente solo l’ennesima tappa nel cammino solitario bianconero verso lo scudetto.

Crotone Juventus siti web Trotta in panchina

Nei calabresi Crisetig squalificato verrà sostituito da Capezzi, mentre qualche novità riguarderà anche il pacchetto avanzato dove Trotta, che non è apparso in piena forma nelle sue ultime uscite, potrebbe finire in panchina favorendo il passaggio al modulo che prevede una sola punta: Falcinelli che sarà coadiuvato da Nalini e Stoian. Questa la strategia che sta prendendo corpo nello spogliatoio del Crotone.

Nicola vuole mettere in campo una squadra accorta votata al sacrificio che però sappia colpire in contropiede ogni qual volta è possibile. Tra poco potrete trovare qualche suggerimento utile per ricercare i siti web migliori e vedere Crotone Juventus in streaming.

Crotone Juventus streaming Rugani in campo

Allegri fa turnover e lascia a riposo qualche pedina, anche in vista del tour de force che attende la Vecchia Signora visto che, tra poco sarà già tempo di ottavi di finale di Champions. Rugani rileva Chiellini e sarà in campo, disponibile anche Barzagli che ha smaltito la febbre. Alex Sandro lascerà il suo posto sulla fascia sinistra ad Asamoah, mentre ai box scalpita Dani Alves che probabilmente farà il suo ingresso in campo a partita già iniziata.

A centrocampo si rivede Marchisio dal primo minuto: rifiata Pjanic, mentre Khedira completerà la mediana a due. In attacco fuori uno stremato Mandzukic e nuova chance per Pjaca, in una batteria di trequartisti che prevede il match-winner di Juve-Inter Cuadrado a destra e Dybala alle spalle di Higuain.

I migliori siti web dove vedere Crotone Juventus in streaming

Proprio per questo i tifosi di entrambe le squadre sono alla ricerca dei migliori siti web dove vedere Crotone Juventus in streaming, in maniera del tutto gratuita e legale dal momento che questi che elenchiamo sono solo alcuni tra i siti che hanno regolarmente acquistato i diritti tv delle partite di Serie A: La2, Sky Austria, Arena Sport del Montenegro, Czech TV, Orf, Sky Deutschland, Rtl, a cui si aggiungono Mediaset Play e Sky Go, le piattaforme streaming di Mediaset e Sky che, tra l’altro, assicurano anche la tanto amata telecronaca in italiano.

Ma in questo caso è obbligatorio aver sottoscritto un abbonamento alla pay per view. In caso contrario quelli che non vorranno perdersi l’evento possono valutare l’offerta di Now Tv che offre la possibilità di vedere gratuitamente per quattordici giorni le partite sulla sua piattaforma. Oppure provare con i siti dei bookmakers che non sempre però trasmettono le gare.